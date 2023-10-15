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2023-10-15 11:32:41

煥然懿居第三座首置盤申請暫超額7.7倍　韋志成：對年輕家庭單身青年具吸引力

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煥然懿居第三座暫時接獲超額約7.7倍的申請表。(資料圖片／鍾式明攝)

煥然懿居第三座暫時接獲超額約7.7倍的申請表。(資料圖片／鍾式明攝)

市建局以市價七八折計價的土瓜灣「首置」項目煥然懿居第三座周三(18日)截止申請，截至昨日(14日)收到約2,270份申請表，超額約7.7倍。市建局行政總監韋志成表示，過往經驗指截止申請前收到的申請表總數，相信一定會有增長，惟考慮到經濟和樓市環境，加上按揭利率仍處於較高水平，今次市民的反應未及當年「煥然懿居」推出第一及第二座時熱烈，屬意料之內。

分析認為市區樓仍具吸引力

韋志成在今日(15日)的網誌表示，初步分析申請者的年齡、家庭狀況和居住地區等，發現今次申請以40歲或以下的青年為主，佔總數近九成，其中約七成為一人申請，其餘的家庭申請者亦以二人家庭為主，認為「首置」對單身青年和年輕家庭具有一定吸引力。當局又發現，逾四成申請者居於新界區，認為部分人即使有能力購買同區私樓仍跨區申請煥然懿居第三座，可見市區樓仍然較具吸引力。

煥然懿居第三座示範單位。(資料圖片／鍾式明攝) 煥然懿居第三座示範單位。(資料圖片／鍾式明攝) 煥然懿居第三座示範單位。(資料圖片／鍾式明攝) 煥然懿居第三座示範單位。(資料圖片／鍾式明攝) 煥然懿居第三座暫時接獲超額約7.7倍的申請表。(資料圖片／鍾式明攝)
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顧全社會整體利益不押後推售

油柑頭一幅「首置」地皮早前流標後，有意見關注煥然懿居第三座會否押後「首置」單位申請期。韋志成解釋，縱使在樓市明顯下行以致影響市建局收入的環境下，但由於市建局是協助政府穩定房屋供應的重要機構之一，並非純粹從商業角度衡量單位銷情，而是顧全社會整體利益為前提，加上市民對「首置」單位的懇切需求，故仍維持原定的推售計劃。

另外，市建局將進一步整合申請者提交的資料和所揀選的單位類型，把研究和分析得出的具體建議後交予政府參考，並會把部分可行建議率先在市建局大坑西邨「首置」項目試行，包括改良戶型選擇、單位設施選項，以至折扣提供等方面。

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