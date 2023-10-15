煥然懿居第三座首置盤申請暫超額7.7倍　韋志成：對年輕家庭單身青年具吸引力

市建局以市價七八折計價的土瓜灣「首置」項目煥然懿居第三座周三(18日)截止申請，截至昨日(14日)收到約2,270份申請表，超額約7.7倍。市建局行政總監韋志成表示，過往經驗指截止申請前收到的申請表總數，相信一定會有增長，惟考慮到經濟和樓市環境，加上按揭利率仍處於較高水平，今次市民的反應未及當年「煥然懿居」推出第一及第二座時熱烈，屬意料之內。

分析認為市區樓仍具吸引力

韋志成在今日(15日)的網誌表示，初步分析申請者的年齡、家庭狀況和居住地區等，發現今次申請以40歲或以下的青年為主，佔總數近九成，其中約七成為一人申請，其餘的家庭申請者亦以二人家庭為主，認為「首置」對單身青年和年輕家庭具有一定吸引力。當局又發現，逾四成申請者居於新界區，認為部分人即使有能力購買同區私樓仍跨區申請煥然懿居第三座，可見市區樓仍然較具吸引力。