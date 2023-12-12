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2023-12-12 07:30:00

照護食在社區 社聯與各界攜手助吞嚥困難者餐餐「食得喜」

資料由客戶提供

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「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023得獎者與社聯行政總裁蔡海偉先生（左五）及酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬先生（右五）合照。

「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023得獎者與社聯行政總裁蔡海偉先生（左五）及酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬先生（右五）合照。

香港人口步入高齡化是不爭的事實，按政府資料顯示，2022年香港長者人口達到152萬，推算2037年，每3名港人便有1名是65歲或以上長者，一旦年齡增長、身體機能退化，不幸因患病影響其咀嚼及吞嚥能力，長者隨時面對「無啖好食」的慘況。

香港社會服務聯會（社聯）自2017年起積極推廣「照護食」，計劃其後獲策略夥伴及贊助嘉里集團及擇善基金會的慷慨支持，透過舉辦公眾教育活動，以及與社會各界人士合作交流，將「照護食」帶入社區，讓一眾吞嚥困難患者重拾進食的樂趣，同時希望照顧者了解更多照顧技巧與知識，減輕其照顧壓力。

 

「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023 
讓家居照顧者以摯愛家常菜轉化為照護食

社聯轄下照護食工作小組自2019年起，連續5年舉辦「食得喜」樂齡美食烹飪大賽，今年主題為「摯愛．照護食」，首次邀請家居照顧者參賽，為患有吞嚥困難的摯愛家人，設計照護食菜式。

 

更多「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023決賽日花絮：

「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023決賽日花絮 「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023決賽日花絮 「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023決賽日花絮 「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2023決賽日花絮

今屆樂齡美食烹飪大賽共8組參賽隊伍晉身決賽，決賽於1028日完滿舉行。獲頒「『聯繫』嘉許」的張向群及「『美食』嘉許」的劉金媚，於賽後接受訪問時，不約而同表示，是次比賽成功為她們建立一個平台，認識到「同路人」，彼此有機會交流照顧心得，以及在照顧吞嚥困難患者的路途上，互相打氣支持。

 

獲頒「『聯繫』嘉許」的張向群（右二）及學廚陳朗晴（左二）。

獲頒「『聯繫』嘉許」的張向群（右二）及學廚陳朗晴（左二）。

張向群得獎菜式「椰汁芒果腸粉」，屬照護食標準指引等級4菜式。

張向群得獎菜式「椰汁芒果腸粉」，屬照護食標準指引等級4菜式。

張向群：她們食得多、食得開心，就是我每一天的動力

作為一位在職照顧者，張向群坦言要為口奔馳，同時又要照顧在家的「4大長老」，難免會感到身心俱疲。「特別是我媽媽20223月確診新冠，影響喉嚨；而我奶奶今年已經95歲，咀嚼及吞嚥問題陸續浮現，我感到心痛之餘，亦希望她們食得有「營」。許多時製作軟餐都會以主食為主，但我奶奶很喜歡食甜品，於是啟發到我設計出『椰汁芒果腸粉』，以粥粉製作出『椰汁』，既有米氣又飽肚，而老人家亦可以嚐到甜食。見到她們食得多、食得開心，就是我每一天的動力。」

 

獲頒「『美食』嘉許」的劉金媚（右二）及學廚劉仲謀（左二）。

獲頒「『美食』嘉許」的劉金媚（右二）及學廚劉仲謀（左二）。

劉金媚得獎菜式「蕃茄煮碎牛肉伴黃薑飯」，屬照護食標準指引等級7EC菜式。

劉金媚得獎菜式「蕃茄煮碎牛肉伴黃薑飯」，屬照護食標準指引等級7EC菜式。

劉金媚：黃薑飯含寓意，食「蕃」啖飯人人身體健康

劉金媚的媽媽曾兩度中風並患有認知障礙症，要以輪椅代步。一次覆診，營養師建議劉金媚多煮蕃茄予媽媽食用，然而劉媽媽卻不甚喜歡，只因蕃茄皮難以咀嚼。「於是我就將蕃茄去皮，再加入媽媽喜歡的碎蝦仁，以及可以幫助補充鐵質及鈣質的碎牛肉和櫻花蝦。記得媽媽第一次食時，竟然自己主動拿起碗食，可想而知她有多喜歡。」劉金媚續指，印尼人生日傳統要食黃薑飯，寓意身體健康。她希望這道菜式能夠令媽媽食「蕃」啖飯，長者們身體健康。

 

首份本地化照護食標準指引 方便患者、照顧者及業界清晰掌握

「照護食」的出現，的確令到吞嚥困難患者能夠有尊嚴地用餐，餐餐食得「喜」。然而，過往香港沒有統一的「照護食」標準，不論照顧者在準備食物，或食品供應商推出相關產品時，均面對準則差異的問題。有見及此，社聯與中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所，以「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）為基礎，配合科學數據及本地適用的描述，於2023年制訂香港首份《照護食標準指引》，按照食物軟硬度、黏稠度和飲品稀稠程度，劃分9個等級。該指引同時推出食譜供照顧者參考，亦向用家建議測試方法，例如可用餐叉、匙羹等測試食品等級，或用針筒測試飲品，方便患者、照顧者及業界清晰掌握「照護食」。

 

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由政府與社聯聯合主辦的「樂齡科技博覽暨高峰會2023」於11月23至26日完滿舉行。今屆的「照護食展覽館」比以往更大，邀請到不同大專院校、慈善團體、社會企業及商業機構代表等駐場，部分參展商更特設照護食試食，讓公眾認識吞嚥困難及「照護食」。

由政府與社聯聯合主辦的「樂齡科技博覽暨高峰會2023」於11月23至26日完滿舉行。今屆的「照護食展覽館」比以往更大，邀請到不同大專院校、慈善團體、社會企業及商業機構代表等駐場，部分參展商更特設照護食試食，讓公眾認識吞嚥困難及「照護食」。

照護食展覽館@樂齡科技博覽暨高峰會2023
公眾親身品嚐及了解各式照護食

一年一度的樂齡科技博覽暨高峰會（GIES）特設「照護食展覽館」，介紹《照護食標準指引》以及其評估方案、煮食測試、護理復康等資訊。展覽館同時邀請不同大專院校、慈善團體、社會企業及商業機構等代表駐場，即場為入場人士進行吞嚥困難初步測試，部分參展商更提供照護食試食，讓公眾人士大快朵頤。

大快活總經理鄺仲斌（中）指「快活 回味軟餐」將於安老院舍試行。

大快活總經理鄺仲斌（中）指「快活 回味軟餐」將於安老院舍試行。

作為全港首間推出照護食軟餐飯盒的連鎖快餐店，大快活今年亦有參展。大快活總經理鄺仲斌（Benson）接受訪問時，分享集團推出軟餐的原因：「有不少長者都是大快活的捧場客，隨著他們年紀漸長或身體問題的緣故，咀嚼及吞嚥能力退化，令他們無法進食正常的豬扒飯、咖哩飯。大快活希望能夠為長者、為社會多做一步，於是我們用了一年多時間，將大快活的皇牌美食『阿活咖喱雞飯』及『阿活焗豬扒飯』研發成為符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）及照護食標準指引等級4的軟餐。」

 

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KOLB·LIFE創辦人盧翰豪（左）更與今屆「食得喜」樂齡美食烹飪大賽「『聯繫』嘉許」得獎者張向群合作，推出「腸粉軟餐材料包」，讓照顧者可以在家親手製作軟餐。

KOLB·LIFE創辦人盧翰豪（左）更與今屆「食得喜」樂齡美食烹飪大賽「『聯繫』嘉許」得獎者張向群合作，推出「腸粉軟餐材料包」，讓照顧者可以在家親手製作軟餐。

本身營運食品加工場及本地社企KOLB·LIFE創辦人盧翰豪（Johnson），幾年前接觸到社聯的「照護食」，開始製作有關產品。他坦言，近年社會各界對「照護食」的討論增加，令到照護食市場變得百花齊放：「在商言商，競爭的確較以前為大，但我很高興社會對於『照護食』的認識及關注增加，代表『照護食』是可以『落到區』，不局限於安老院舍，而是選擇居家安老的長者同樣有得選擇。」

 

照護食網站：carefood.org.hk
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