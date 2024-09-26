照顧者支援專線至今共接獲逾4萬個來電　當中770宗個案要轉介

全日運作的30條照顧者支援專線輪流由100名社工接聽。專線隊長陳號表示，來電的照顧者除了需要協助配對合適支援，更多的是最基本的情緒輔導。她又說部分照顧者本身有恆常社會服務，但尤其在深夜時段或假期，未能接觸到曾聯絡的社工，都會來電找專線的社工傾訴，以獲得即時情緒紓緩。

陳號提到，出乎預期收到不少「被照顧者」主動致電，很多是長者，他們體會到子女辛苦照顧，希望可以找方法減輕子女的壓力。她又透露曾花近4小時處理一宗求助，強調須與受助者建立信任，才能協助到他們。.