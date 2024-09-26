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2024-09-26 10:35:00

照顧者支援專線至今共接獲逾4萬個來電　當中770宗個案要轉介

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照顧者支援專線全日運作的30條專線，輪流由100個社工分早、午及凌晨三個時段接聽。（港台圖片）

照顧者支援專線全日運作的30條專線，輪流由100個社工分早、午及凌晨三個時段接聽。（港台圖片）

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照顧者支援專線運作至今1年，負責營辦的東華三院表示，截至上月底，共收到4萬5千個來電，當中770宗個案要轉介，另外46宗要外展緊急支援。來電之中，有6成涉及情緒支援，其餘包括社區或財務支援等查詢，以及申請暫託。中心主任何泇儀透露，最緊急的個案涉及一名剛出院的長者，外展社工在短短3小時內協助對方暫住院舍。

何泇儀（左）表示，未來會繼續加強宣傳照顧者支援專線；陳號指出，須與求助者建立信任，才能協助到他們。（港台圖片） 照顧者支援專線是為有需要市民提供資訊、情緒輔導及轉介服務。（港台圖片）

全日運作的30條照顧者支援專線輪流由100名社工接聽。專線隊長陳號表示，來電的照顧者除了需要協助配對合適支援，更多的是最基本的情緒輔導。她又說部分照顧者本身有恆常社會服務，但尤其在深夜時段或假期，未能接觸到曾聯絡的社工，都會來電找專線的社工傾訴，以獲得即時情緒紓緩。

陳號提到，出乎預期收到不少「被照顧者」主動致電，很多是長者，他們體會到子女辛苦照顧，希望可以找方法減輕子女的壓力。她又透露曾花近4小時處理一宗求助，強調須與受助者建立信任，才能協助到他們。.

唔開心其實有冇樣睇？

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陳號最印象深刻是一名少年要照顧相依為命、患有末期癌症的母親，她與外展團隊跟進對方的需要，協助其母親入住院舍，渡過人生最後階段，並支援後事安排。

社署發言人回覆查詢表示，照顧者支援專線至今運作良好，而在去年11月推出的照顧者資訊網，累計有超過110萬次瀏覽點擊率。署方會繼續監察資訊網及專線的運作，為照顧者提供適時的資訊及適切服務。

原文刊登於 香港電台