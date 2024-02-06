煮食爐具加裝節能環 七旬婦疑一氧化碳中毒失知覺

早前發生多宗使用「節能環」致中毒的意外後，機電署和海關曾到多區巡查，暫未發現市面有「節能環」(圖2)出售。 (資料圖片)

市民北上消費或跨境網購小心，勿誤購俗稱「節能環」的爐具配件。一名70歲女子於上周六在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，疑一氧化碳中毒，被發現後即送往屯門醫院，再轉送東區醫院接受治療。病人現時情況穩定並已出院。機電署指，涉事婦人煮食爐具被發現加裝了非原廠配件「節能環」，加上室內通風不足，導致意外。

屯門醫院就個案向衛生防護中心通報，中心亦知會機電署及海關。機電署初步檢查，涉事氣體煮食爐為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，但事發時煮食爐的兩個爐頭上，均加裝了俗稱「節能環」的非原廠配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升，引致意外。機電署及海關收到相關資料後，隨即巡查多區店舖，並未發現「節能環」在市面出售。