煮食爐具加裝節能環 七旬婦疑一氧化碳中毒失知覺

市民北上消費或跨境網購小心，勿誤購俗稱「節能環」的爐具配件。一名70歲女子於上周六在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，疑一氧化碳中毒，被發現後即送往屯門醫院，再轉送東區醫院接受治療。病人現時情況穩定並已出院。機電署指，涉事婦人煮食爐具被發現加裝了非原廠配件「節能環」，加上室內通風不足，導致意外。
屯門醫院就個案向衛生防護中心通報，中心亦知會機電署及海關。機電署初步檢查，涉事氣體煮食爐為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，但事發時煮食爐的兩個爐頭上，均加裝了俗稱「節能環」的非原廠配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升，引致意外。機電署及海關收到相關資料後，隨即巡查多區店舖，並未發現「節能環」在市面出售。
機電署強調，早前已有多宗使用「節能環」而導致一氧化碳中毒的意外，及後測試結果證明使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加，大幅超出安全標準上限，亦無聲稱的節能效果。
消委會去年12月出版的選擇月刊亦引述機電署調查所得，該類配件一般稱作「節能環」、「節能器」或「聚火罩」等，聲稱可達致節能效果。有傷者表示有關「節能環」從內地及跨境電商網購平台購得。據網上資料，相關配件售價約介乎數元至百多元人民幣不等。
機電署呼籲市民使用氣體煮食爐時須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啓，切勿使用非原廠爐具生產商供應的煮食爐配件，並定期找合資格承辦商為爐具做安全檢查。