熊熊聯乘丨foodpanda夥WWF合作 推全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」

全球塑膠污染問題備受關注，兩年多疫情促使外賣普及化，更令即棄餐盒的使用率明顯上升。為積極應對挑戰，減少使用即棄塑膠，在環境及自然保育基金的支持下，foodpanda香港宣布夥拍世界自然基金會香港分會(WWF)合作，推出全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」，為期11個月。合作首階段將覆蓋中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣，逾40個餐飲夥伴參與，共提供8,000個可重用餐盒，用戶可在foodpanda指定合作餐廳上選擇提供可重用餐盒的菜式，其後到港島區9個回收點歸還餐盒即可。是次計劃旨在為用戶提供一個全新的環保選擇，鼓勵餐廳及公眾實踐源頭減廢，推動社會的可持續發展。

WWF與foodpanda香港今日於中環街市舉行項目啟動典禮，由環境運動委員會主席黃傑龍、環境保護署助理署長(減廢及回收)方健華、WWF行政總裁黃碧茵及foodpanda香港董事總經理賴偉昕擔任主禮嘉賓，為是次計劃揭開序幕，並首次公開演示回收機的運作。

用戶在foodpanda的指定合作餐廳上可選擇有提供可重用餐盒的菜式，外賣速遞及外賣自取均可適用；確認訂單後需繳付10港元作按金。使用後，用戶可在位於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣共9個回收點歸還餐盒，並即時透過八達通取回按金。用戶亦會定時收到由foodpanda發出的電郵及短訊提醒交還餐盒。用戶每歸還一個餐盒，其foodpanda帳戶亦會自動獲發10港元優惠券供下次使用，如歸還兩個餐盒即可獲得20港元優惠券，歸還三個餐盒便可獲30港元優惠券，如此類推！以上優惠券僅適用於在合作餐廳訂購外賣時使用。為給予用戶更多元化的環保獎賞，用戶回收餐盒時亦可獲取CW分於《Carbon Wallet》應用程式，換領免費港鐵車程、環保產品、綠色美容及素食優惠券。