熊貓安安可可｜海洋公園：觀察可可是否踏入發情期 港產龍鳳胎發育良好

中央贈港大熊貓安安和可可於上周日(8日)正式與公眾見面，首日便吸引數千人排隊參觀。海洋公園今日(15日)表示，安安和可可今年五歲，大約相等於人類15歲，已達到大熊貓的成年階段；而春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化，「我們會觀察可可會否用尾巴磨擦地下。大熊貓的尾巴有腺體，會留下獨特氣味，是踏入發情期的重要標誌行為。」
一日四餐
另外，海洋公園亦提到安安可可「好食好住」，護理團隊把一日四餐的主食──四川和廣州的竹子，儲存在具有溫度控制和灑水設施的專用櫃中，確保新鮮。園方每日提供五至六款不同品種的竹子，既滿足大熊貓口腹之欲，也確保竹子供應不會因為某一品種歉收或運輸受阻而短缺。
園方又揭露，除了竹子，餐單還有竹筍、蔬果和高纖維餅乾。大熊貓口味不一，安安最愛蘋果和蘿蔔，可可則最愛窩窩頭。窩窩頭由護理員新鮮製造，用大米粉、黃豆粉和粟米粉混合雞蛋，搓成麵團後蒸熟。
港產龍鳳胎發育良好
至於港產大熊貓龍鳳胎就已經四個月大，長出犬齒。在海洋公園工作17年、悉心照顧過大熊貓安安、佳佳，樂樂、盈盈的海洋公園動物及保育部助理館長胡綺琪說，由於在長牙階段，牠們會感到口腔癢癢的，常常想咬東西，「如果把兩姐弟放在一起，牠們更會咬來咬去。」；當牠們長到差不多七至八個月大，可能會撿媽媽吃剩的竹葉或其他固體食物來吃，學習咬東西。護理員會餵牠們吃荀粒，從較軟的食物開始嘗試。
她說，龍鳳胎發育良好，前肢有力，已能撐起自己的身體爬行，相信很快便學會站起來，甚至走路。園方預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。園方預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。