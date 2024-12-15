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2024-12-15 11:18:00

熊貓安安可可｜海洋公園：觀察可可是否踏入發情期 港產龍鳳胎發育良好

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春天是大熊貓繁殖的季節，將觀察可可的行為變化。（政府新聞網圖片）

春天是大熊貓繁殖的季節，將觀察可可的行為變化。（政府新聞網圖片）

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中央贈港大熊貓安安和可可於上周日(8日)正式與公眾見面，首日便吸引數千人排隊參觀。海洋公園今日(15日)表示，安安和可可今年五歲，大約相等於人類15歲，已達到大熊貓的成年階段；而春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化，「我們會觀察可可會否用尾巴磨擦地下。大熊貓的尾巴有腺體，會留下獨特氣味，是踏入發情期的重要標誌行為。」

一日四餐

另外，海洋公園亦提到安安可可「好食好住」，護理團隊把一日四餐的主食──四川和廣州的竹子，儲存在具有溫度控制和灑水設施的專用櫃中，確保新鮮。園方每日提供五至六款不同品種的竹子，既滿足大熊貓口腹之欲，也確保竹子供應不會因為某一品種歉收或運輸受阻而短缺。

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園方又揭露，除了竹子，餐單還有竹筍、蔬果和高纖維餅乾。大熊貓口味不一，安安最愛蘋果和蘿蔔，可可則最愛窩窩頭。窩窩頭由護理員新鮮製造，用大米粉、黃豆粉和粟米粉混合雞蛋，搓成麵團後蒸熟。

港產龍鳳胎發育良好

至於港產大熊貓龍鳳胎就已經四個月大，長出犬齒。在海洋公園工作17年、悉心照顧過大熊貓安安、佳佳，樂樂、盈盈的海洋公園動物及保育部助理館長胡綺琪說，由於在長牙階段，牠們會感到口腔癢癢的，常常想咬東西，「如果把兩姐弟放在一起，牠們更會咬來咬去。」；當牠們長到差不多七至八個月大，可能會撿媽媽吃剩的竹葉或其他固體食物來吃，學習咬東西。護理員會餵牠們吃荀粒，從較軟的食物開始嘗試。

她說，龍鳳胎發育良好，前肢有力，已能撐起自己的身體爬行，相信很快便學會站起來，甚至走路。園方預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。園方預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。

胡綺琪說中國大熊貓保護研究中心派出四川專家留港協助侍產和育幼，對護理團隊有很大幫助，也令她護理大熊貓的經驗更圓滿。（政府新聞網圖片） 海洋公園利用環境豐容物，刺激大熊貓多動腦筋。（政府新聞網圖片） 大熊貓的餐單豐富，包括竹子、竹筍、蔬果、高纖維餅乾和新鮮蒸製的窩窩頭。（政府新聞網圖片） 護理員以針筒輕觸安安的手臂，讓牠熟習抽血過程。（政府新聞網圖片）