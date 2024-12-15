熊貓安安可可｜海洋公園：觀察可可是否踏入發情期 港產龍鳳胎發育良好

中央贈港大熊貓安安和可可於上周日(8日)正式與公眾見面，首日便吸引數千人排隊參觀。海洋公園今日(15日)表示，安安和可可今年五歲，大約相等於人類15歲，已達到大熊貓的成年階段；而春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化，「我們會觀察可可會否用尾巴磨擦地下。大熊貓的尾巴有腺體，會留下獨特氣味，是踏入發情期的重要標誌行為。」

一日四餐

另外，海洋公園亦提到安安可可「好食好住」，護理團隊把一日四餐的主食──四川和廣州的竹子，儲存在具有溫度控制和灑水設施的專用櫃中，確保新鮮。園方每日提供五至六款不同品種的竹子，既滿足大熊貓口腹之欲，也確保竹子供應不會因為某一品種歉收或運輸受阻而短缺。