熊貓經濟｜大熊貓主題嘉年華尖沙咀海傍舉行　海面展出10米高吹氣藝術裝置

中央贈港大熊貓安安和可可日前正式與公眾見面，再次掀起社會一股熊貓熱潮。以大熊貓為主題的戶外嘉年華活動「HELLO PANDAS熊貓駕到」即日起至本月21日，在尖沙咀香港文化中心露天廣場舉行，設有「互動表演市集」、「文創服務台」、「藝術展覽」和「大熊貓互動」等區域。

李家超籲公眾到海洋公園探大熊貓

特首李家超在啟動禮視像致辭稱，本港現時共有6隻可愛的大熊貓，帶給港人很多歡笑和喜悅，又指嘉年華所有市民和旅客均可免費參加，相信會帶來很多歡樂和難忘體驗，又不忘呼籲市民多到海洋公園親身探望大熊貓家庭，關注牠們的生活和成長狀況。他期待旅遊、餐飲、零售等業界同心協力，繼續響應及支持政府的旅遊發展項目。

嘉年華會在香港文化中心對開海面，展出一個10米高的水上巨型大熊貓吹氣藝術裝置，亦有提供大量大熊貓文創產品、小食和互動設施等，同時會展出來自內地的大熊貓「親友團」，如大熊貓「福寶」、「花花」等IP 文創產品，形容嘉年華會成為香港旅遊「打卡」新熱點，預計吸引逾100萬人次入場。