熊貓經濟｜大熊貓粉絲赴南韓四川「追星」　購周邊商品兼電影包場

在南韓主題樂園愛寶樂園出生的大熊貓福寶，是海洋公園新生龍鳳胎的表姐，當地人稱牠為「福公主」。根據租借規定，福寶今年4月已經返回四川神樹坪大熊貓基地，很多南韓人感到不捨。 香港也有一批福寶支持者，一齣有關福寶的紀錄片近期在香港上映，吸引一眾香港「粉絲」包場觀影。愛寶樂園飼養員姜哲遠早前亦專程來港謝票，售票反應太熱烈，加場後的11場全部爆滿。

福寶粉絲親赴南韓四川朝聖 福寶在南韓的3年8個月，為愛寶樂園帶來龐大經濟效益，官方社交頻道點擊率大幅上升，年初公布的累計瀏覽量突破5億次，不少影片都是關於大熊貓日常起居飲食，以及與飼養員之間的互動。園方至今推出400多款福寶的商品，已售出逾330萬件。 大熊貓粉絲消費力不容忽視。香港一班「福粉」不僅願意花錢購買大量周邊產品，更會飛到南韓及四川「朝聖」。他們認為，南韓推動大熊貓經濟的做法，值得香港借鏡，稱只要周邊產品質量好、設計美觀，即使售價高一點，都樂於花錢購買收藏。

福粉稱同樣關注港產大熊貓表弟妹 海洋公園龍鳳胎大熊貓「家姐」、「細佬」是福寶的表弟表妹，有「福粉」說，香港土生土長，可以見證牠們成長，大熊貓愛好者與牠們的感情一定會更好，「福粉」也會組團去探望孖生寶寶。 香港現時擁有6隻大熊貓，不少商界看準商機，推出不同商品與服務。香港仔一間小店推出大熊貓特色糕點，例如大熊貓木槺布甸、黑白椰汁芝麻糕，還有模仿竹葉的斑蘭大菜糕。負責人邱小姐說，大熊貓熱潮令銷售量增加兩三成，有外區顧客甚至遊客光顧，令本來差點結業的小店，暫時捱過去。

海洋公園大熊貓新產品銷量激增 海洋公園大熊貓龍鳳胎預計農曆新年左右亮相，新來港的安安和可可則可望12月與公眾見面。海洋公園近期推出新設計的大熊貓公仔及掛飾等產品，園方表示，這些主題產品及餐飲過去兩個月銷情強勁，當中與一對大熊貓龍鳳胎相關的周邊產品最受歡迎，例如盈盈學習照顧寶寶的同款大熊貓寶寶公仔，園方要因應銷情安排補貨。 恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，要延續大熊貓熱潮成為推動經濟的力量，最重要是提升受眾的參與度，要互動及令他們投入「追星」，帶動不同產品或服務，除了餐飲零售，還有教育、導賞團等。 鄺家麒認為，要為大熊貓注入性格及主題，否則大熊貓熱潮只會一刹那便過。他舉例，日本熊本市的吉祥物熊本熊帶動當地經濟，估計熊貓經濟一年可以為香港帶來數十億元收入。 原文刊登於 香港電台