熊貓經濟｜4個月內推11項熊貓「打卡」點　南區擬「添食」增2熊貓地標　經濟學者憂現「打卡」疲勞

南區區議會自去年9月兩度推出「南區處處有熊貓」系列共17項熊貓相關活動，當中11項可供「打卡」拍照，南區繼續研究增加兩個熊貓「打卡」點，包括在沙灣石灘小徑設計「港式。熊貓」壁畫，並在香港仔天橋升降機塔增設熊貓主題特色圖案。經濟學者李兆波擔心，市民和遊客很快出現熊貓「打卡」疲勞。南區區議員林詠欣指，「打卡」與其他活動相輔相承，未來會將熊貓元素融入不同主題。
記者︰曾偉龍
海洋公園去年喜迎新熊貓，據《am730》記者統計，南區區議會自去年9月起接連推出7項「南區處處有熊貓」和10項「南區處處有熊貓2.0」系列活動，當中7項活動提及可供「打卡」，例如國慶期間於香港仔避風塘設熊貓大型中式帆船，在區內各地設大型 LED 熊貓天幕及75隻熊貓布置，以及設熊貓主題「打卡站」等，去年12月起至今年2月則於南區熱門景點設置多個2米高的大熊貓擺設，以及於香港仔海濱公園及鴨脷洲風之塔公園設置熊貓藝術裝置，亦供人「打卡」拍照。若計及熊貓巴士線、熊貓小巴線和大熊貓街道牌布置等4項實際上亦可「打卡」的活動，共計「打卡」活動達11項，佔數系列活動超過半數。
熊貓壁畫吸引「打卡」
不過，南區增設熊貓「打卡」點的步伐未有停止，新的「打卡」地標包括鄰近沙灣基本污水處理廠的沙灣石灘小徑美化工程，將增設以「港式。熊貓」為創作靈感的熊貓壁畫，其中部分熊貓將融入城市運動的元素，配以柔和的落日餘暉作背景，期望美化工程於2025年首季完成後，吸引市民和遊客拍照及「打卡」。而橫跨香港仔海傍道及香港仔大道行人天橋將會重新粉刷天橋表面，天橋兩邊的升降機塔會增設以熊貓為主題的特色圖案，配合「處處有熊貓」系列活動，吸引市民在使用行人天橋時順道「打卡」拍照。
赤柱廣場小巴站美化以熊貓體育為題
至於正在進行改善工程的赤柱廣場小巴站旁上蓋將加裝太陽能燈和進行美化工程，建議加入熊貓主題之外，亦會有槳板運動、龍舟、滑浪風帆、獨木舟和海洋生物等主題，亦料成為市民到訪赤柱前的「打卡」點。而「香港仔避風塘一帶昔日照片」展覽則已於上月28日揭幕，展出地區人士收集的珍貴的舊照片，於香港仔海濱公園展覽亭展出，承傳南區獨特的歷史和文化。
區議員指「打卡」與活動相輔相承
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向《am730》表示，區區都有熊貓布置，使熊貓「打卡」點失去獨特性，且市民和遊人很快會出現「打卡」疲勞，應以獨特的活動宣傳。他認為，政府可考慮仿效私人企業，以社交媒體的傳播度衡量「打卡」活動的成效，減少重複的活動，但做得更聚焦。他又指，南區有獨有的海洋主題，舉例有珍寶太白海鮮舫的歷史，從此著手更能塑造地色特色。南區區議員林詠欣則指，熊貓「打卡」點可吸引外區遊客參觀，順道參加其他活動，「香港仔海濱公園同鴨脷洲有熊貓，吸引到未嚟過嘅人嚟」，配合商戶優惠、熊貓小食等，故「打卡」點與其他活動在推動「熊貓經濟」上相輔相承。她又指，為配合「熊貓熱」，區議會去年推出「處處有熊貓」，想做到不同地方都有熊貓裝飾，而未來會因應節日和主題，將熊貓元素融入其他活動，例如推動漁港文化、南區深度遊和涉及珍寶太白海鮮舫的「活力香港仔」等。