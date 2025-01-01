熊貓經濟｜4個月內推11項熊貓「打卡」點　南區擬「添食」增2熊貓地標　經濟學者憂現「打卡」疲勞

南區區議會自去年9月兩度推出「南區處處有熊貓」系列共17項熊貓相關活動，當中11項可供「打卡」拍照，南區繼續研究增加兩個熊貓「打卡」點，包括在沙灣石灘小徑設計「港式。熊貓」壁畫，並在香港仔天橋升降機塔增設熊貓主題特色圖案。經濟學者李兆波擔心，市民和遊客很快出現熊貓「打卡」疲勞。南區區議員林詠欣指，「打卡」與其他活動相輔相承，未來會將熊貓元素融入不同主題。

記者︰曾偉龍

海洋公園去年喜迎新熊貓，據《am730》記者統計，南區區議會自去年9月起接連推出7項「南區處處有熊貓」和10項「南區處處有熊貓2.0」系列活動，當中7項活動提及可供「打卡」，例如國慶期間於香港仔避風塘設熊貓大型中式帆船，在區內各地設大型 LED 熊貓天幕及75隻熊貓布置，以及設熊貓主題「打卡站」等，去年12月起至今年2月則於南區熱門景點設置多個2米高的大熊貓擺設，以及於香港仔海濱公園及鴨脷洲風之塔公園設置熊貓藝術裝置，亦供人「打卡」拍照。若計及熊貓巴士線、熊貓小巴線和大熊貓街道牌布置等4項實際上亦可「打卡」的活動，共計「打卡」活動達11項，佔數系列活動超過半數。

熊貓壁畫吸引「打卡」

不過，南區增設熊貓「打卡」點的步伐未有停止，新的「打卡」地標包括鄰近沙灣基本污水處理廠的沙灣石灘小徑美化工程，將增設以「港式。熊貓」為創作靈感的熊貓壁畫，其中部分熊貓將融入城市運動的元素，配以柔和的落日餘暉作背景，期望美化工程於2025年首季完成後，吸引市民和遊客拍照及「打卡」。而橫跨香港仔海傍道及香港仔大道行人天橋將會重新粉刷天橋表面，天橋兩邊的升降機塔會增設以熊貓為主題的特色圖案，配合「處處有熊貓」系列活動，吸引市民在使用行人天橋時順道「打卡」拍照。