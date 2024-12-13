熊貓迷注意！ 大型熊貓主題嘉年華登陸尖沙咀 聖誕文創市集免費入場

這個聖誕想留在香港，未想好去哪裏慶祝？由中國旅遊集團、民建聯及香港中國企業協會聯合主辦，香港中國旅行社承辦的「Hello Pandas 熊貓駕到」戶外嘉年華，將於12月11日至21日在尖沙咀香港文化中心露天廣場A、B區舉行，而且是免費對外開放！各位熊貓迷們，想要一邊看熊貓文化，一邊吃喝玩樂，那就一定要來這次的嘉年華！



巨型海上熊貓打卡點免費逛限定文創市集 熊貓戶外嘉年華當然要有熊貓打卡裝置！走到文化中心海旁，10米高的巨型水上熊貓裝置，與維港美景相映成趣，成為完美的打卡地點。除了打卡外，A、B區的互動市集將提供多樣的藝術表演和特色小吃，還有熊貓主題的限定文創市集，讓大家在歡樂的氛圍中盡情享受美食和樂趣。