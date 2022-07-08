熔斷機制｜曾祈殷料暫緩不會增輸入風險 史立德冀檢視檢疫酒店安排

政府昨日宣布即日起暫緩來港航班「熔斷機制」至另行通告，目前停飛航班亦可復飛。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，相信暫緩航班「熔斷機制」後，不會增加輸入個案流入社區。他解釋，病毒一般有3至7日的潛伏期，個別人士的潛伏期亦較長，部份患者抵港後亦不能馬上驗到病毒，認為與「熔斷機制」無關。
曾祈殷又指，「外防輸入」包括3個部分，除「熔斷機制」外，亦包括指定隔離酒店和病毒檢測，他認為真正有助外防輸入的是檢測和隔離的時間，「熔斷機制」只是想避免檢疫酒店房間不足，若其他方面不能配合，只有「熔斷機制」亦沒有作用；而暫緩「熔斷機制」後，他認為可增加檢測次數「包底」，令「外防輸入」得以維持。
廠商會會長史立德表示，暫緩「熔斷機制」有利航空公司復飛，除有助保住本港航空樞紐地位，亦可方便商界外訪做生意和舉辦展覽。他希望政府進一步檢視入境人士7天酒店檢疫的安排，他形容現時檢疫酒店一房難求，應考慮增加房間供應，或讓有條件的市民居家隔離。史立德又說，本港嚴格入境限制已經影響不少商務人士進出香港，有公司因而遷出香港，或將採購總部遷往台灣或新加坡等地，他希望政府盡快檢視入境限制，吸引商務人士重回香港。
崔定邦：縮減檢疫時間可釋放更多檢疫酒店房間
至於旅遊業促進會總幹事崔定邦則指，暫緩航班「熔斷機制」是好消息，業界非常歡迎新政府的快速回應。他說，這不僅是旅遊界的訴求，而是整個社會訴求。他形容「熔斷機制」是「很辣」的措施，雖然理解背後原因，但實踐後發現有很多「副作用」，例如「熔斷機制」下航班被取消，乘客「冤枉」受影響，涉及的人數亦非常多。他又表示，政府一直物色更多酒店用作檢疫，亦似乎正考慮縮短檢疫日數，如果可縮減檢疫時間，變相可釋放更多房間。