熔斷機制｜曾祈殷料暫緩不會增輸入風險 史立德冀檢視檢疫酒店安排

政府昨日宣布即日起暫緩來港航班「熔斷機制」至另行通告，目前停飛航班亦可復飛。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，相信暫緩航班「熔斷機制」後，不會增加輸入個案流入社區。他解釋，病毒一般有3至7日的潛伏期，個別人士的潛伏期亦較長，部份患者抵港後亦不能馬上驗到病毒，認為與「熔斷機制」無關。

曾祈殷又指，「外防輸入」包括3個部分，除「熔斷機制」外，亦包括指定隔離酒店和病毒檢測，他認為真正有助外防輸入的是檢測和隔離的時間，「熔斷機制」只是想避免檢疫酒店房間不足，若其他方面不能配合，只有「熔斷機制」亦沒有作用；而暫緩「熔斷機制」後，他認為可增加檢測次數「包底」，令「外防輸入」得以維持。