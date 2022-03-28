熔斷機制｜變相懲罰航空公司　姚柏良倡同一班機逾一成乘客確診才觸發

第五波疫情回落，政府周五(4月1日)起撤銷對9個地區的「禁飛令」，而個別航班的「熔斷機制」仍然維持，但獲「減辣」至觸發後只須停飛7天。立法會旅遊界議員姚柏良認為，停飛一周仍然對航空公司帶來很大困擾，形容機制等同懲罰航空公司，建議可放寬觸發條件，由列明多少人確診，改為同一班機逾一成乘客確診才須停飛。

姚柏良於電台節目指，停飛7天對航空公司仍然「好頭痛」，需要重新安排航班和機組人員，並指每班機只有數人確診，對本港醫療系統未必構成很大衝擊。他又指，若航空公司已確保旅客符合登機要求，包括已打兩針、取得陰性檢測證明，抵港後「陰轉陽」並非航空公司可控制，認為現時機制變相懲罰公司。

料檢疫房間調配靈活

對於政府周五起將社區隔離酒店轉為供抵港旅客檢疫，姚柏良指，屆時可增至過萬間檢疫房間，同時將檢疫期由14天縮短至7天，令房間調配更靈活，形容是「一萬房差唔多有二萬房嘅效果」。他指，若政府仍然認為房間數量不足，可再與業界商討，相信難度不大。