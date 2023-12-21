熱帶氣旋名字徵集接受投票 熊貓奶茶點心小龍均入選

天鴿、山竹都是港人難忘的颱風名稱，但它們都因造成重大人命傷亡和經濟損失，而被颱風委員會要求除名，未來出現的颱風需由新名字替代。天文台昨起接受熱帶氣旋名字徵集活動網上投票，40個入圍名字，不少為港人熟悉，如四隻大熊貓「樂樂」、「盈盈」、「佳佳」及「安安」齊齊上榜，另有「奶茶」、「點心」、「香片」等與飲食相關又具香港特色名字。得票最高的20個名字，經「颱風委員會」審議後，有機會成為中國香港的熱帶氣旋名字候補名單。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會自2000年開始，使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，當中10個由中國香港所提供的，為西北太平洋及南海出現的熱帶氣旋命名。天文台高級科學主任楊國仲表示，熱帶氣旋名命會循環使用，但造成重大人命傷亡和經濟損失颱風，其命字將被委員會要求除名；而原來提供該名字的成員，須提交建議的替補名字供颱風委員會審議；若符合要求新名稱便會正式替代替被刪除的。他透露，香港天文台亦會制定替補名稱的名單，目前可上交的名稱只剩下兩至三個，適逢今年是天文台成立140周年，舉辦名字徵集活動，豐富替補名單名字。

40個入圍名字除了有熊貓、美食外，有與傳統節慶相關，包括「火龍」、「醒獅」等。「水仙」、「白千層」、「白蘭」等本港常見花卉植物。「青馬」、「沙燕」和「霓虹」等地標及代表已故武打巨星李小龍名字的「小龍」 亦入選。 天文台科學主任蔡振榮指，天文台早前首階段徵集活動共收到2.7萬個投稿，扣除重複投稿，有8,000多個名字進入審核。天文台按照是否容易朗讀、具香港特色等準則，篩選出40個名字，供市民投票。蔡振榮直言，隨著氣候暖化，海水溫度及海平面上升都影響熱帶氣旋的生成和發展，強颱風的數目未來只會越來越多。他指，「每除名一次，就要諗三個替補」，希望活動投出的20個名字可以慢慢用，並呼籲市民關注全球暖化問題，為環保出一分力。