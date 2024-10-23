熱帶氣旋潭美增強向西移動 最快周四晚發一號波

本港今年天氣不似預期！今年至今只發出一個8號風球，踏入10月下旬，香港仍有可能受熱帶氣旋威脅。天文台指，根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在周四稍後至周五初，進入本港800公里範圍，或會發出一號戒備信號，屆時漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號風球。

熱帶氣旋潭美會在今日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會向西移動，移向海南島一帶，但仍有部分電腦模式指出潭美可能移近華南沿岸一帶。天文台指，根據現時預測，潭美在星期四稍後至星期五初，進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號，並會視乎潭美的動向及本地風力變化，再評估是否需要改發三號風球。

天文台網誌「天氣隨筆」指，一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南，為南海中北部帶來較乾及較涼的空氣。這亦會令南海中北部的垂直風切變增強，較不利熱帶氣旋顯著增強。受東北季候風及潭美的共同影響，周五稍後及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，而實際雨量取決於東北季候風的強度及潭美與廣東沿岸的距離。若潭美距離廣東沿岸較遠，則本港主要受乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸雨量亦會少，反之則會雨量將會較多。預料高空擾動會在下周初至中期，為華南西部沿岸帶來有雨的天氣。