熱帶氣旋 杜蘇芮蘇拉海葵3名字被除 中國古代神獸天馬入名單

西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，今年新增「布里」、「海星」及「天馬」，分別取代舊有「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」3個名字。天文台指，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會在早前第五十七屆會議中通過採用新名字。

3個新名字，分別由中國提出「天馬」，是中國古代神話的神獸；由南韓提出的「布里」意思是大麥；「海星」是由越南提出，即呈星形的棘皮無脊椎動物。

天文台指，根據慣例，颱風委員會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。今次被除名的3個熱帶氣旋名字，其中超強颱風「杜蘇芮」2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索；亦在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣。