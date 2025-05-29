熱帶氣旋 杜蘇芮蘇拉海葵3名字被除 中國古代神獸天馬入名單

西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，今年新增「布里」、「海星」及「天馬」，分別取代舊有「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」3個名字。天文台指，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會在早前第五十七屆會議中通過採用新名字。
3個新名字，分別由中國提出「天馬」，是中國古代神話的神獸；由南韓提出的「布里」意思是大麥；「海星」是由越南提出，即呈星形的棘皮無脊椎動物。
天文台指，根據慣例，颱風委員會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。今次被除名的3個熱帶氣旋名字，其中超強颱風「杜蘇芮」2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索；亦在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣。
至於超強颱風「蘇拉」於2023年8月下旬為菲律賓北部帶來狂風暴雨，造成至少兩人死亡，超過116萬人受災，經濟損失超過24億菲律賓披索。強颱風「海葵」於2023年9初吹襲中國期間，造成超過159萬人受災，經濟損失超過50億元人民幣。
西北太平洋及南海的熱帶氣旋自2000年起，使用一套由區內14個成員(包括中國、香港、日本、韓國、菲律賓等)提供的名字名單。每個成員提供10個具地方特色的名字，形成一個共140個名字的循環名單。但當一個熱帶氣旋造成重大人命傷亡和經濟損失時就會被除名，以免引起公眾不安或混淆；而提供該名字的成員將會提交替補名字，颱風委員會經審批及通過後，再加入名單。
熱帶氣旋馬鞍被除名 青馬取代
香港提供的熱帶氣旋名字，過去亦曾被除名，2022年「馬鞍」吹襲菲律賓期間造成嚴重人命傷亡和財產損失，於翌年被除名。香港天文台曾於2023年舉辦「熱帶氣旋名字徵集活動」，邀請市民提交具香港特色的名字，入圍的名字包括「奶茶」、「青馬」等。最終颱風委員會通過將「青馬」列入為新增名字。