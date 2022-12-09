熱愛行山瑜珈教練Step 分享備戰「綠色力量環島行」

Step登上過高4095米的沙巴神山，去過韓國濟洲漢拿山及其他國家行山。在香港，每逢週末必會行山，因為她喜歡山上有永遠看不完的靚景，更話「行山真係會上癮」。「綠色力量環島行」現正接受報名，Step會以「環島行」作為疫後第一個實體山賽，並分享備戰及無痕行山經驗。

Step她獨愛香港的山頭，因為香港的山與鬧市為鄰，是每個港人的後花園，聽到沿途山友的「加油，轉個彎就到啦！」的打氣說話，滿有正能量。見到靚天，Step話已經心癢癢想玩山賽。由於疫情關係，少機會參與實體山賽，她決定參與「綠色力量環島行」，因為港島徑是她最喜歡的山徑。活動可以個人或小組參與，亦可選擇50、25或10公里不同長度的路程。今屆更可以自由選擇「實體賽」及「線上跑」形式作賽。

備戰「環島行」

要預備這一次長課，她建議參加者除選擇合適衣履外，必要做足資料搜集，包括路線、補給點的資料，為可能出現的突發情況做足準備。另外，她特別建議參加50公里的參加者，比賽前一星期要有充足休息，補充足夠碳水化合物，為身體儲備足夠能量。

做無痕山人 切勿「餵膠」

一個再用的膠袋已成為Step必帶的裝備。她會將沿路見到的垃圾通通執走。「好多人都會選擇將垃圾放落郊野的垃圾桶，認為已經盡了公民責任，但卻忽略了野生動物翻摷垃圾桶而誤吞塑膠的機會。」她希望山友都可以將自己的垃圾帶離郊野，能回收的先清潔再分類處理，做到真正「無痕行山」。了解更多「環島行－無痕行山」www.bit.ly/GreenHiking