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2023-11-29 04:31:59
日報

燃料調整費大降 基本電費增 兩電明年減電費 港燈-16% 中電-7.4%

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市民來年電費的負擔終有望減輕！兩電昨午公布元旦起減電費，港燈表示，1月起基本電費上升4.4%，但因燃料調整費下調，市民繳付「淨電價」價格按年減16%，至每度165.5港仙；中電方面，基本電費上升3.1%，同樣因燃料調整費大降，最終淨電價亦按年減7.4%，每度142.9港仙。另外兩電同意《管制計劃協議》的中期檢討，並設立針對大型供電中斷事故的新懲罰機制，以及能源危機期間會有特別電費紓緩機制，但拒絕檢討准許利潤。有議員擔心電費仍會因燃料價格上漲而回升，亦有議員對維持兩電「8%准許利潤」感到遺憾。

電費

港燈表示，明年基本電費將上調5仙至119.5港仙，但因全球燃料價格回落，明年1月燃料費每度電46港仙，較今年1月低44%，故明年元旦起港燈平均淨電費(基本電費加每月燃料調整費)為每度165.5港仙，較今年1月下跌16%。港燈董事總經理鄭祖瀛解釋，因應減碳基建和加強電力系統的資本投資，加上經營成本上升，對基本電費構成壓力，故基本電費每度電須上調。鄭又提到，燃料調整費則因全球燃料價格回落而下降，但強調燃料價格仍處偏高水平，加上地緣政治緊張情況有增無減，相信來年燃料價格會較為波動。

至於平均基本電價連續3年維持在同一水平的中電，明年基本電價由每度電93.7港仙上調至96.6港仙，明年的平均淨電價為每度電142.9港仙，較今年初每度電154.4港仙，按年減7.4%。中電總裁羅嘉進表示，按現時電價和國際燃料價格估算，中電未來5年平均淨電價會維持平穩，平均基本電價每年上升約2.2%。

電費

兩電元旦起減電費，並同意《管制計劃協議》的中期檢討。(資料圖片)

兩電同意設新懲罰機制

環境及生態局局長謝展寰表示，政府與兩電就《管制計劃協議》的中期檢討已達成共識，包括針對大型供電中斷事故，參考港鐵的做法設立懲罰機制。大型供電中斷事故的新懲罰機制，會透過新指標「客戶停電時間指數」計算受影響客戶數目乘以供電中斷時間的總和，以分鐘表示。當中港燈「客戶停電時間指數」達500萬至少於1,000萬分鐘，則須扣減0.015%准許回報率；而如果中電的「客戶停電時間指數」達3,000萬分鐘或以上，而港燈「客戶停電時間指數」達1,000萬分鐘或以上，則須罰減0.03%准許回報率。即中電供電中斷時數達到1,500萬分鐘，將涉及2,000萬元罰款，假設港燈中斷時數達1,000萬分鐘，將罰款約2,000萬元。

《協議》亦設立能源危機期間的特別電費紓緩機制，當面對因地緣政治、天災或不可預見的市場波動，令燃料價格持續急升，以致總電費與該年1月相比的增幅超過20%(港燈)或10%(中電)時，兩電會提供特別電費紓緩予最有需要支援的用戶。兩電亦同意提高資訊透明度，會在每年向公眾披露的電子資料小冊子中，加強不同範疇的內容，包括燃料成本及燃料採購資料、營運開支分項數字及員工編制、獎罰機制下達到的表現目標和所賺取獎勵等。

兩電企硬8%利潤回報

對於兩電「8%的准許利潤回報」不變，環境及生態局副秘書長伍江美妮指，有跟兩電提出下調訴求，惟遭兩電拒絕。根據《協議》，兩電基於固定資產平均淨值計算准許利潤，謝展寰指，在審核兩電2024至28年發展計劃時，政府只接納絕對有必要的資本項目建議，未來計劃與內地合作，輸入更多清潔能源。工聯會立法會議員陸頌雄、郭偉强見記者時表示，准許利潤8%是「包賺8%原則」，兩電在此不願退讓，指現時百業艱難，基層市民生活開支緊張，工聯會對兩電「企硬」感到遺憾。

議員憂電費調整波動

明年電費雖下降，但有議員擔心減電費「只係咁啱好彩」。立法會議員陳沛良指，分析電費減幅結構，「基本價格加緊，依家只係用緊不可控因素(燃油價格)達致減幅」。經民聯立法會盧偉國認為電費下降消息雖然正面，但「一則以喜，一則以憂」，指假如燃料價格回升，雖有新設的能源危機電費紓緩機制，但機制或只能應付一段時間；若燃料價格持續上升仍會出現問題。

港島東立法會議員梁熙關注，例如今年4月港島大停電，港燈如在指定時間內復電反而可獲得獎勵，希望今次作中期檢討後可堵塞漏洞。不過他仍擔心會「重蹈覆轍」，機制以全年停電時間除以停電次數計算，擔心停電次數愈多，獲得獎勵愈大。他提及應參考港鐵以每次獨立事故計算，防止兩電玩「數字遊戲」。

環境及生態局回應指，管制協議中有獎罰機制，絕對不是停電愈多則有愈大獎勵，恢復供電是以平均數計算，重申停電愈多是「冇著數」，可以扣至沒有獎金甚或罰款，而新懲罰機制亦引入以單次事故計算。

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