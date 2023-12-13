營創更好未來 金城營造喜慶60載 王紹恆：將舊電塔活化生態塔概念 毋須清拆可最大程度減碳 冀政府積極考慮

創立於1963年的金城營造集團(下稱「金城」)一直在能源基建領域擔當重要角色，在電力、交通、環境及能源轉型業務範疇中，致力為香港建設成更智慧及可持續的優質城市，奠定「能源基建專家」地位。集團踏入60周年的重要里程碑，金城上周三(12月6日)舉行「金城60周年慶祝酒會」，榮幸邀請到香港城市建設領域的領袖及業務夥伴聚首一堂，見證金城實現「營創更好未來」的願景。

活動當晚雲集香港建設精英，聚首一堂。主禮嘉賓包括發展局常任秘書長(工務)劉俊傑工程師，JP、運輸及物流局副局長廖振新工程師，JP、前環境局局長黃錦星建築師，GBS，JP、路政署署長陳派明工程師，JP、水務署署長邱國鼎工程師，JP、土木工程拓展署署長方學誠工程師，JP、機電工程署署長彭耀雄工程師，JP、立法會工程界功能界別議員盧偉國工程師，GBS，MH，JP、立法會建築、測量、都市規劃及園境界功能界別議員謝偉銓測量師，BBS，JP、中電集團首席執行官蔣東強工程師、港燈董事總經理鄭祖瀛工程師、香港中華煤氣常務董事暨行政總裁黃維義先生、港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪工程師、港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐先生與香港機場管理局工程及科技執行總監梁永基工程師。一眾主禮嘉賓聯同金城代表 — 行政總裁王紹恆太平紳士、副主席王紹基太平紳士、財務總裁王沛芝會計師及高級管理團隊，共同主持祝酒儀式，標誌着金城開創新里程。

金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士致辭前帶領來賓進行默哀儀式，以悼念月前辭世的前主席王國強博士工程師GBS太平紳士。在致辭時，他先感謝各位嘉賓在百忙中抽空出席，並指感謝父親帶領金城在能源基建不同領域，貢獻香港以至中國。「60年來金城積累豐富經驗和能力，建立優良的商譽。尤其在能源基建方面，發揮了我們綜合工程及項目管理的優勢。我們會繼續加強投資及建設人才團隊、持續改善系統流程，以鞏固我們既有的實力。同時，我們亦訂立了進取的業務目標，期望於未來5年將公司帶領到更上一層的新台階，於現有核心基礎上建設新能力，積極回應社會及市場所需，長遠繼續為城市的可持續發展和市民優質生活貢獻力量。」

現場展示優化環境概念模型 王紹恆呼籲政府積極考慮 金城全面配合

活動上，金城更展示兩個金城最新優化環境概念的示範模型，兩者均由青年建築師陳啟豪先生設計。其中一個概念模型展示從退役電塔升級改造而成的「生態塔」，意念源於多年來金城為各項能源基建項目提供一站式總承包服務，涵蓋設計、採購及施工等整個基建資產的生命周期，讓金城有更多機會了解和探索物料的可塑性。

「生態塔」盡量保留及善用電塔原有的鋼和電線桿回收的木材，並可設置太陽能板，透過再生能源提供各項需要電力供應的服務，如Wi-Fi網絡、手機充電、天氣數據等，為郊遊人士提供休息地方及多項便利設施。透過積極探索可重用、可回收及可升級再造的物料，達致資源循環使用，藉此鼓勵循環經濟和促進可持續發展。

太陽能充電站模型所展示的充電裝置概念，可設置於露天停車場、學校、鐵路站及巴士站等地點，讓市民可以為電動滑板車或電動單車充電，協助建設綠色生活圈和推動綠色出行。

早前金城針對商用電動車充電服務「金城快充ZETTA」，現場也設立攤位解說。該服務能為電動車提供高達480kW充電功率的真正快速充電方案；而直流群體充電設計，可同時為最多12輛電動車進行快充，分支充電裝置更為傳統的約十分之一，大大增加停車場在空間上的應用彈性。

王紹恆在活動上跟本報短敍，表示「生態塔」的意念值得政府採納，他指舊電塔在清拆過程中會產生碳排放，如果保留活化，對環境最為友善。至於他一手主導的「金城快充ZETTA」，他期望能有助改善本港整體電動車充電設施不足的情況，為促進商用車電動化提供良好基礎。