營造師學會倡設註冊制度 賦權地盤負責人改善工地安全

工業意外時有發生，隨着社會進步，令人關注如何改善地盤安全問題。香港營造師學會會長湯毓祺表示，工地安全事故令「授權簽署人」(AS)被追究責任，包括除名，惟授權簽署人多為建築公司的高層，而非日常的地盤管理者，導致出現責任分配不清的情況。學會倡議設立「註冊營造師」制度，賦予營造師法定身份與責任，更有效履行地盤的安全監督工作。

營造師(Construction manager)是地盤的總負責人，職責包括地盤的安全和質量監督，每個地盤均有營造師駐守。不過，由於目前營造師沒有註冊制度，未有正式法律地位，故每當地盤發生工業意外，往往是追究授權簽署人的責任。

授權簽署人非駐守地盤 未能監督工地安全

湯毓祺指，「獲授權簽署人」制度是已沿用逾50年，現時全港有1,400多間一般註冊承辦商，授權簽署人約有800人；現時有七成註冊承辦商僅得一個授權簽署人，「往往是公司老闆或高層，非日常管理地盤者」。因此，學會認為，當地盤發生工業意外，追究授權簽署人並非理想做法，反而日常駐守地盤的營造師，才是真正的責任人。副會長李德康補充，營造師與地盤安全主任的角色有別，安全主任的角色是建議如何改善安全，而真正執行安全法規的，正正是營造師。