爆本地首宗基孔肯雅熱 82歲婆婆確診 居鑽石山鳳德邨 二十幢大廈逾萬居民有感染風險

本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。患者是一名82歲的婆婆，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於本月中出現關節痛等病徵，在醫院測試後證實確診基孔肯雅熱，目前情況穩定。她在潛伏期內沒有外遊，證實是本地個案。衛生防護中心指，患者會在屋苑附近晨運休息，亦會出入街市和商場，並接送小朋友上學，料感染源頭為該屋苑。中心估計，受影響的範圍大約涉及20座樓，當中合共8,000戶，料有1萬名居民。中心指，大廈管理公司會逐家逐戶派發問卷，冀找出隱形個案；又呼籲有病徵者盡快聯絡中心。

中心傳染病處主任歐家榮表示，由於此前46宗輸入個案的患者均未有到過鳳德邨，相信近期有病徵輕微或未被診斷者曾在此屋苑出沒，並被蚊子叮咬。他指，白紋伊蚊的飛行距離短，已在患者居住樓宇劃出200米半徑圓形，估計受影響範圍涉及20座樓宇，合共8,000戶逾萬名居民。範圍包括鳳德邨7座樓、鳳鑽苑、鳳禮苑兩座大廈和蒲崗村道以西周邊的11座大廈。學校則涉3間，分別是聖文德天主教小學、禮賢會恩慈學校和神召會德萃書院。他指，中心會聯絡學校，了解是否有學生出現病徵。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，患者於本月18日出現腳踭及關節腫脹情況，在22日蔓延至手部和其他腳關節。她數日後到廣華醫院求醫，確診基孔肯雅熱，目前情況穩定。他續指，由於患者對上一次外遊是8月底，在潛伏期內沒有外遊，故列為本地個案。徐樂堅指，患者平時在屋苑附近晨運和休息，在街市和商場買餸，亦會到保良局金卿幼稚園接送孫兒，相信屋苑是感染源頭。局方已舉行跨部門會議，討論未來一至兩星期區內的重點工作。

管理公司派問卷 助尋隱形個案

他呼籲，居於20座受影響樓宇的居民，如在本月1日之後出現病徵，應盡快透過熱線2125 2373聯絡中心。此外，鳳德商場2樓亦已設立醫護站，供有病徵的市民作評估。而20座大廈的管理公司將向居民派發問卷，冀找出隱形個案。

食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵表示，已經即時在患者住所、曾經去過地方附近即時加強滅蚊工作，包括施放噴霧、清除積水等，或者施放殺幼蟲劑；並會加強地盤等高危地方滅蚊，以及加強宣傳教育。她又指，環境及生態局今日會召開跨部門會議，協調各部門的防蚊滅蚊工作。她又指，鳳德邨上月和本月的誘蚊器指數均屬偏低水平，代表蚊患分布不廣泛；部門會持續加強防蚊和滅蚊工作。

黃大仙民政事務專員胡鉅華表示，關愛隊將到鳳德邨逐家逐戶派發衛生署的單張和問卷；明晚在社區中心安排健康講座，供居民參興。

11月再評估會否解除風險

對於會否出現社區爆發，徐樂堅指早在年中有輸入個案時，已推出不同措施，暫未看到有社區爆發的風險；在接下來的主動追蹤中，不排除有新增個案。被問到何時才算是安全，他回應指，當做好所有防控措施，經過一個潛伏期後，即最長12日後再無新增個案，會較為放心；再在11月中評估是否解除風險。

有居民表示，區內蚊患嚴重，例如樹林內就有不少蚊，對蚊患情況較為擔憂。亦有市民指會做足防蚊措施，亦會避免小朋友讓到多蚊的地方。

中心表示，基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡罕見，死亡率少於千分之一。長者、幼童、懷婦及長期病患者感染基孔肯雅熱後，較大機會引起併發症，康復時間亦較長；建議市民出現相關病徵後應盡快求醫。