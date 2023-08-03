爬行機械人 籠網式航拍機助維修檢測 中電︰靈活 全面 更安全

發電廠要做好維護工作，但要走進潮濕又陰暗、長達1.4公里(即獅子山隧道長度)的渠道，或高60米的鍋爐內，這非任何人都做到。中華電力早前引入新科技協助工作人員檢查設施，包括可走進引水渠內實時直播渠道狀況的「爬行機械人」和能夠在室內飛行的「籠網式航拍機」。中電希望，這些機械小幫手能夠在發電廠內捐窿捐罅，以更靈活和全面，更保障工人安全的方式做檢查。

發電過程中，發電機須由海水冷卻降溫，引入海水的地下水渠要保持時刻暢通及沒有破損，維修人員要定期檢查長達1.4公里、內部直徑最高只有1.8米的渠道，傳統做法是由受訓人員佩戴重約10公斤的氧氣筒及呼吸器材，從直徑最窄只有約0.8米的井口匍匐進入渠內。由於體力及氧氣筒限制，人手檢查每次只能維持約半小時。

中電發電工程部高級工程師楊惠敏表示，中電於2021年引進爬行機械人勘察地下引水渠；工程團隊只需將體積輕巧機械人放入引水渠行駛，機械人頂部能夠伸縮，並配備燈和可作360度旋轉的鏡頭，通過直播畫面，便可看到渠道的實況，一旦發現有淤塞或破損等問題，再派員維修。

楊惠敏續指，工作人員透過分析機械人所得數據，能更全面了解渠道狀況，從而製定更完善的維修保養策略；又指採用機械人後，每條引水渠的檢查時間也可以從5至7天，大幅縮短一半以上至兩天。