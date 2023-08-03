爬行機械人 籠網式航拍機助維修檢測 中電︰靈活 全面 更安全

發電廠要做好維護工作，但要走進潮濕又陰暗、長達1.4公里(即獅子山隧道長度)的渠道，或高60米的鍋爐內，這非任何人都做到。中華電力早前引入新科技協助工作人員檢查設施，包括可走進引水渠內實時直播渠道狀況的「爬行機械人」和能夠在室內飛行的「籠網式航拍機」。中電希望，這些機械小幫手能夠在發電廠內捐窿捐罅，以更靈活和全面，更保障工人安全的方式做檢查。
發電過程中，發電機須由海水冷卻降溫，引入海水的地下水渠要保持時刻暢通及沒有破損，維修人員要定期檢查長達1.4公里、內部直徑最高只有1.8米的渠道，傳統做法是由受訓人員佩戴重約10公斤的氧氣筒及呼吸器材，從直徑最窄只有約0.8米的井口匍匐進入渠內。由於體力及氧氣筒限制，人手檢查每次只能維持約半小時。
中電發電工程部高級工程師楊惠敏表示，中電於2021年引進爬行機械人勘察地下引水渠；工程團隊只需將體積輕巧機械人放入引水渠行駛，機械人頂部能夠伸縮，並配備燈和可作360度旋轉的鏡頭，通過直播畫面，便可看到渠道的實況，一旦發現有淤塞或破損等問題，再派員維修。
楊惠敏續指，工作人員透過分析機械人所得數據，能更全面了解渠道狀況，從而製定更完善的維修保養策略；又指採用機械人後，每條引水渠的檢查時間也可以從5至7天，大幅縮短一半以上至兩天。
用激光雷達和感應器定位
此外，中電亦引入了「籠網式航拍機」檢查漩渦機室、鍋爐、排煙管道等發電廠內設施的新科技。發電工程部工程師黃頌恩指出，籠網式航拍機有別於一般戶外航拍機，可用激光雷達(LiDAR)和感應器定位操作，毋須GPS定位亦可穩定飛行。她又指籠網式航拍機的機身細小輕巧，能夠鎖定與物件保持距離，避免碰撞；萬一發生碰撞，碳纖維製造的籠網保護罩亦能減輕撞擊力，減低對發電設備的影響。
黃頌恩指，航拍機配備防塵照明系統和 4K超高清鏡頭，能夠於昏暗及布滿塵埃的環境，清晰直播整個檢查過程及拍攝影像作記錄；工程人員亦能靠航拍機收集的數據製作發電設施的3D模型，以深入了解設施狀況。
發電工程總監吳祺安補充，一部籠網式航拍機造價約10萬，但航拍機不單能有效縮減檢查時間，更能減輕發電廠營運成本；例如以傳統人手檢查60多米高鍋爐，需花費數百萬元和12日架設棚架及工作台，事後棚架更不能重用；且裝置位於密閉空間，加上存有刁鑽的死角，工程人員肉眼檢查的難度會大大增加。籠網式航拍機則能「隨時」及全面做檢查。
吳祺安坦言，「現時引入嘅科技只係代替眼睛」，透露中電會繼續物色創新科技，期望未來能夠有機械人可以直接處理渠道淤塞、鍋爐維修等工作；從而減少工程人員進入密閉、高風險的環境，保障其安全。