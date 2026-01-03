爭取六號幹線年內開通　陳美寶：將軍澳往來油麻地減至12分鐘

「粵車南下」入境市區上周二起實施，運輸及物流局局長陳美寶表示，至今已有近2000宗申請，近400宗預約，首天出行幾乎額滿，隨著更多申請陸續獲批，更多參加者會按出行需要和計劃預約來港。至於去年11月啟用的港珠澳大橋香港口岸人工島「轉機停車場」，截至上月已有過千車次預約使用。 陳美寶發表網誌回顧過去一年的工作，她說，去年是港珠澳大橋開通七周年，往來三地的旅客超過1億人次，其中「港車北上」廣受本地駕駛人士歡迎，有14萬輛車曾參與，即每4輛本地合資格車輛就有1輛參加，帶領港珠澳大橋車流量屢創新高，單日最高使用量突破2萬6600架次，「港車北上」日均佔大橋總車流量約四成。

陳美寶亦提到，上月投入服務的中九龍繞道（油麻地段），每日約有5萬車次使用，她日前到中九龍繞道（九龍灣段）現場視察工程進度，爭取整條六號幹線今年內開通，預計可將繁忙時段往來將軍澳市中心及油麻地的行車時間，由以往約65分鐘大幅減至約12分鐘。 廣深港高鐵去年推出多個短途和長途直達站點，陳美寶表示，上周六單日乘客量創出超過13萬7000人次的歷史新高，目前本港正全力推展北環線及港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目，全面打通港深兩地的地鐵網絡。她又指，隨著機場三跑道系統全面投入服務，機場運力穩步上升，預計今年的機場貨運量會突破500萬公噸，客運量達6100萬人次，比去年同期上升近一成半。 陳美寶說，五支的士車隊自去年7月獲運輸署發牌至今，已完成超過130萬宗行程，各車隊一直努力達致承諾規模，已有接近規模六成的士投入服務。