爭取輪候公院服務前早治療 新生會助患者睇私家精神科

驚恐症是在不明原由下突然陷入極度驚慌的精神疾病，患者呂先生首次發病是兩年前搭巴士期間突然感不適，初時誤以為僅是暈車浪，隨着情況加劇不單影響人際關係，甚至出行也感困難。適時治療可控病情，但等候公營服務需時，為協助有經濟困難患者，新生精神康復會早前獲資助推出為期兩年的「精神科醫療資助及社區支援計劃」，讓有需要人士能以低廉的價錢接受私家精神科醫生服務，爭取在輪候公立醫院精神科門診服務期間及早接受治療。

獲3基金資助推計劃

新生精神康復會獲施永青基金、周大福醫療基金及傅德蔭基金共同資助，於2021年1月推出為期兩年的「精神科醫療資助及社區支援計劃」。新生精神康復會督導主任林銘偉指，疫情為市民帶來不同的壓力和焦慮，計劃於今年上半年、第五波疫情高峰期間，接到申請資助個案，按年升逾一半；截至6月共有143人受惠，當中51.05%有抑鬱症狀，其次焦慮症(14.69%)，亦有9.09%人患有混合焦慮抑鬱症。

30歲患驚恐症呂先生是計劃受惠者。原本如一般小市民日出而作日入而息的他，2020年「冬至」首次發病。他憶述，正與母親搭巴士到親戚家，突覺得「有啲焗」，之後「唞唔到氣，肌肉似不斷收縮，成個人震晒」，他試圖放緩呼吸但無助舒緩症狀，但當時只以為「暈車浪」。隨著時間過去，他的驚恐症狀更嚴重，由原本只在巴士「暈車浪」，到乘坐所有交通工具都感到呼吸困難，和他人說話時亦無法集中。他指，有次參加義工派飯活動的經歷記憶猶新：他為避開巴士「侷促」，改搭港鐵由將軍澳往荃灣，途中突然又感呼吸困難要「落車小休」，回程時病情加劇「(結果)搭一個站、落車休息、再搭一個站」，「上車落車」由原來一小時車程變花了4小時才能回家。之後，更是一出門就「驚恐」。

私營專科單次診金4500元難負擔

呂先生多次求醫並證實患上驚恐症，但等候公營專科需時，曾到私營精神科醫生求診，「一次4,500蚊，我月入1.8萬，真負擔唔起」。幸獲家福會轉介參加精神科醫療資助及社區支援計劃，每次僅支付150元可獲私家精神科醫生診症，看了8次私家醫生，便無縫銜接到公院精神科。他稱，現時情況回復穩定「好咗七、八成」，搭交通工具已無明顯不適。

計劃指定私家精神科醫生韓敬謙表示，精神病病情惡化或影響患者人際關係、工作表現，長遠可能出現酗酒、自殺傾向等嚴重問題，及早介入及治療極重要。他又提到，計劃中有部分問題較輕微如失眠的個案，轉到公院精神科覆診前已變得穩定，小部分病人甚至不用再到公院覆診，認為計劃間接減少公院輪候時間。

「精神科醫療資助及社區支援計劃」供正輪候公立醫院精神科專科門診新症的香港居民且有經濟困難，經社工轉介及提交申請後，申請者須每次支付150元診費(包診症費及藥物費用)，可獲計劃資助到指定私家精神科醫生接受治療。而家庭月入低於政府統計處每月入息中位數一半及綜援受助人可獲豁免費用。