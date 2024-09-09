爭取6年裕民坊鐘錶匠獲發牌安置　地區組織倡設機制准牌照繼承

觀塘市中心2018年起收地重建，因錯失登記而無法申請工匠牌照的裕民坊古董鐘錶工匠佘永盛，經過6年爭取，終獲食環署建議發牌，並獲准於觀塘觀點中心外位置經營。一直協助佘先生的「活在觀塘」創辦人袁智仁表示，年逾70的佘生在過去6年堅持開檔服務街坊，卻因無牌經營屢遭罰款，估計最快11月可正式營業，但希望政府容許工匠牌照有繼承權，以免工藝失傳。 逾70歲的鐘錶工匠佘永盛擁有30年維修舊錶經驗，一直在觀塘裕民坊經營，為老街坊熟悉，卻於2009年因不在香港，錯過食環署的工匠實況調查，未能申請固定攤位(工匠)小販牌照。而市建局的觀塘市中心重建計劃於2018年起收地，2019年裕民坊清場，不合資格申請牌照的佘先生只好在無牌照下繼續經營，不時面對食環署票控，同時一直向食環署和區議會爭取發牌。

食環署「開綠燈」准鐘錶匠設攤 政府終於願為工匠「開綠燈」，食環署指，觀塘一名原於裕民坊經營的工匠向署方表明有意成為持牌小販，並樂意在駿業里行人天橋底旁行人路的位置經營，攤位面積不超過0.4米乘0.5米，並繳交每年牌照費和攤位費用合共 3,458元，多個相關政府部門和機構對小販在有關地點營業不表異議，而經署方初步查核，該工匠亦已符合固定攤位（工匠）小販牌照的申請資格。但食環署指，按現行政策，新簽發的小販牌照將不設繼承和轉讓的安排。而有關建議仍需待觀塘區議會通過。 多年來協助佘永盛的「活在觀塘」創辦人袁智仁向《am730》表示，佘先生過去6年一直堅持在裕民坊開檔服務街坊，幸未放下手藝，但無牌經營亦難免遭食環署票控罰款，「每個月都至少去一至兩次法庭」，並會遭到罰款，現時新經營地點位於觀塘觀點中心外，位處工業區，人流肯定不及裕民坊，街坊熟客亦或未找到新地點，「星期六日冇客」，但新地點已獲佘先生接受，若發牌和選址獲區議會通過，料最快今年11月可正式經營。

新經營地點位於駿業里行人天橋底旁行人路

電影片段證曾於裕民坊經營 爭取6年，袁智仁說，事件中街坊和網民的努力是不可或缺，有網民找到2009年佘永盛的舊照片，更有人發現佘永盛在電影《殺破狼2》中出現，成為他在裕民坊經營的證據，而佘永盛亦有2010年向警署查詢裕民坊失物的記錄，最終讓食環署信納他在該段時間在裕民坊經營。他亦感謝食環署數年間願意與佘永盛和民間團體商討，並一起視察和揀選合適的擺檔位置。 袁智仁冀工匠牌准繼承保存手藝 但他指，佘永盛年紀老邁，爭取6年始獲發牌並不理想，但理解佘是首個個案，「呢個唔會係最後一個重建項目，佘先生唔會係最後一個受影響嘅工匠」，期望未來無牌工匠亦可依同一機制獲發牌，延續社區的手藝。他又指，現時新發工匠牌照沒有繼承權，冀政府容許繼承，盡量避免手藝失傳。 記者 曾偉龍