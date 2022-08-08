父留醫院過夜作禁閉式實習 小天瑜回家前的最後訓練（有片）

上月度過了7歲生日的小天瑜，預計8月會出院回家團聚。小天瑜爸爸表示，這幾天都會留在醫院作最後訓練，以準備日後在家中全天候照顧小天瑜。

爸爸發現小天瑜怕「Bubu吱」

小天瑜爸爸周六（6日）在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文指，近幾天均會留在醫院實習，「這幾天都會留在醫院過夜作禁閉式的實習，這是天瑜回家前醫院給我們的最後訓練」，他指訓練內容包括模擬在家中的情况，「讓我們24小時照顧著天瑜和應對一些特發情况。」，亦表示已經學懂如何為小天瑜抽痰及餵食。同時他又指，小天瑜最近的動作比以前大，「今天，我發現了天瑜原來也會怕『bubu唧』……跟她玩耍時會有這種互動反應，這種感覺已經好久没試過了。」

MIRROR 演唱會事故後 網民去信李家超指摘「厚此薄彼」

小天瑜爸爸亦於facebook提及，在MIRROR演唱會事故發生後，收到一位網民的電郵轉寄，該位網民去信行政長官李家超及多位政壇中人，質問為何演唱會意外後政府有效率作決定及成立專責小組徹查，相反小天瑜已經卧床逾兩年，卻未有任何進展，指摘政府「似乎厚此薄彼」，又指「前者涉及賺錢極多行業，在強大成本效益之下，特區政府等特別落力徹查，後者呢？公平、公正、公義何在？」。

小天瑜爸爸坦言有欠公平

小天瑜爸爸坦言，該網民的確說中了他的心聲，惟他不希望「拿別人的意外抽水蹭熱度」，所以一直沒說甚麼。直到他收到律師通知，指醫管局代表律師指打算翌日再找一位專家給小天瑜作評估，以釐定事件的責任和計算賠償額。但他指早在去年12月雙方均已經找專家作相關報告，拖了8個月沒進展，「如今醫管局竟再度提出另覓專家再作評估」，認為安排「緊迫和倉卒，實在太不尋常，也有欠公平。」爸爸又指，天瑜已經躺在床上超過兩年，質問「為甚麼一直沒人岀來鞠躬道歉，沒人下令全面調查，沒人願意交待真相，更沒有人要為事件負責？」

女童周天瑜2018年確診患上橫紋肌肉瘤，2020年5月手術期間出現事故變成植物人，留醫卧床至今逾兩年。