父親照顧SEN子女 七成感羞恥內疚

照顧有特殊教育需要(SEN)子女的家長要倍花心機，父親受華人傳統文化和男性規範影響，更可能出現負面情緒。港大研究發現，受訪父親承認，在照顧SEN子女的過程中，因孩子表現出異常行為，曾有羞恥感(65.7%)、內疚感(76.2%)等。專家指，負面情緒和引發的負面行為，對教養SEN子女往往適得其反，建議設立政府資助的男性或父親照護者支援中心或服務，並加強社區教育，以減少對SEN兒童的污名化。



現時無官方統計主力參與照顧2至12歲有特殊需要子女的父親人口。港大研究推算，截至2023年中，相關人數為12,554人。港大社會工作及社會行政學系督導顧問及助理講師盧啟聰與團隊於2022年5月至去年9月進行研究，先對31位育有2至12歲SEN子女的父親作深入訪談，再透過訪談結果研究量表，收集437份有效問卷。結果發現，受訪父親承認，在照顧SEN子女的過程中，曾有羞恥感(65.7%)、內疚感(76.2%)，並有迴避行為(50.6%)及補償行為(95.2%)；以6分為最高評分，受訪者出現羞恥感、內疚感、迴避行為及補償行為的平均值分別為3.37分、3.7分、3分和4.1分。