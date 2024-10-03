父親照顧SEN子女 七成感羞恥內疚

照顧有特殊教育需要(SEN)子女的家長要倍花心機，父親受華人傳統文化和男性規範影響，更可能出現負面情緒。港大研究發現，受訪父親承認，在照顧SEN子女的過程中，因孩子表現出異常行為，曾有羞恥感(65.7%)、內疚感(76.2%)等。專家指，負面情緒和引發的負面行為，對教養SEN子女往往適得其反，建議設立政府資助的男性或父親照護者支援中心或服務，並加強社區教育，以減少對SEN兒童的污名化。
現時無官方統計主力參與照顧2至12歲有特殊需要子女的父親人口。港大研究推算，截至2023年中，相關人數為12,554人。港大社會工作及社會行政學系督導顧問及助理講師盧啟聰與團隊於2022年5月至去年9月進行研究，先對31位育有2至12歲SEN子女的父親作深入訪談，再透過訪談結果研究量表，收集437份有效問卷。結果發現，受訪父親承認，在照顧SEN子女的過程中，曾有羞恥感(65.7%)、內疚感(76.2%)，並有迴避行為(50.6%)及補償行為(95.2%)；以6分為最高評分，受訪者出現羞恥感、內疚感、迴避行為及補償行為的平均值分別為3.37分、3.7分、3分和4.1分。
照顧過程遇不少困難
為SEN學童私人補習的當Sir育有兩名子女，均有輕度智障及發展遲緩，長女已在主流中學就讀中三，幼子則10歲，除輕度智障及發展遲緩，亦有自閉症。當Sir分享指，教其他SEN學生都「幾成功」，但作為照顧者遇一定困難，如兒子在過馬路時，看到紅燈轉綠燈的一刻就即時「過馬路」，不時因為心急撞到其他途人，途人就會用眼神「倔我」，亦曾試過撞到一名需用拐杖的長者，遭對方指責「喂，你睇住你個仔呀嘛！咁大個人，唔識教仔啊？」當Sir坦言，那一刻感到羞恥。
另一名父親曾偉延則育有3名女兒，其中15歲的二女患唐氏綜合症及輕度智障、9歲的三女則於約6年前確診自閉譜系障礙。他坦言，長女出生時會向親友分享喜悅消息，但二女患唐氏綜合症和輕度智障，便出現「唔夠膽send message、唔知點同其他人講」的情緒。他身為父親亦感自責和內疚，「係唔係因為我遺傳嘅基因，令佢搞成咁」，而照顧二女時，亦會較放任，如「日日俾佢食雪糕」。
負責研究的盧啟聰指，受華人傳統文化和男性規範影響，父親認為有特殊需要的孩子是一種負擔，比母親更難接受和應對孩子被診斷為特殊需要兒童；並在孩子表現出異常行為時，出現羞恥和內疚情緒，或引發負面行為。如男性照顧者多以嚴厲的語調及動作制止SEN子女的異常行為，以及在管教時普遍感到十分內疚，進而引發持續的補償行為以減少內疚感。
盧啟聰續指，這些負面情緒和引發的負面行為，對教養有特殊需要的子女，往往適得其反。他建議設立政府資助的男性或父親照顧者支援中心或服務，推廣父親友好政策，並加強社區教育，以減少對特殊教育需要兒童的污名化。