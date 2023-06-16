父親節｜外遊外賣多重夾擊　餐飲業料市道遜去年逾一成　

周日（18日）是香港疫後復常首個父親節，不少商場食肆期求振興消費。但餐飲聯業協會會長黃家和向《am730》表示，預計父親節市道不佳，直言餐飲業受港人外遊、飲食模式改變和外賣平台崛起三方面夾擊，亦受惠不了消費券效應，估計今年父親節飲食業生意只有2.6億元，少於去年的近3億元，幅度逾一成，更遜疫前。

黃家和預料，父親節整體生意不太理想，形容慶祝父親節的人不多，父親節市道一般只有母親節的七、八成，加上現時不少人趁周末到大灣區遊玩，留港消費者減少，相信周日食肆訂檯難有「爆檯」盛況，「不用講訂檯，walk-in（不經預約）行入去都得」，生意將較去年更差，估計餐飲業當天只有2.6億元生意，低於去年的近3億元，跌幅逾一成，更低於疫前的逾3億元。

他解釋，飲食業在疫後面對三重挑戰，其一是通關後不少港人趁周末離港到大灣區遊行，直接影響食肆生意，「周末夜晚堂食都幾差」，其二是疫情改變港人的飲食習慣，不少人不再追求高級餐飲和美食，其三是外賣平台冒起，對堂食生意亦有打擊。