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2024-06-16 14:50:00

父親節｜鄧炳強耍八段錦推廣運動養生

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鄧炳強耍八段錦推廣運動養生。

鄧炳強耍八段錦推廣運動養生。

保安局長鄧炳強趁父親節，今日在荃灣參加民建聯舉辦的父親節活動，並聯同民建聯副主席兼立法會議員陳勇、葛珮帆、立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光，大耍健身氣功「八段錦」，活動後又向市民派養生湯包，答謝一眾父親平日的辛勞，藉此推廣傳統健體養生文化。 

鄧炳強與妻着情侶裝一同參與活動

鄧炳強今日與太太着心心情侶裝一同參與活動，他提到作爲一名父親，與大家一樣希望自己的孩子健康成長、太太幸福快樂，故趁機提醒爸爸們都要時刻注意健康狀況，每天適量運動加強身體素質，又呼籲眾爸爸縱使工作忙碌，也應嘗試撥出時間多做運動，或可耍幾式「八段錦」來健體養生。 

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保安局長鄧炳強出席民建聯舉辦的「父親節—爸爸養生之道」活動，與民建聯副主席兼立法會議員陳勇、葛珮帆，聯同立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光一同大耍「八段錦」。

保安局長鄧炳強出席民建聯舉辦的「父親節—爸爸養生之道」活動，與民建聯副主席兼立法會議員陳勇、葛珮帆，聯同立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光一同大耍「八段錦」。

陳勇︰男士都要養生

陳勇則帶同兒子一同出席活動。他稱，作爲父親不僅幫忙維繫家庭，情商、逆商、智商都要高，更要出力貢獻家國建設社會，實在十分不容易；又笑言男士都需要滋潤養生，調養和進補以保持活力，並感謝和祝福在場所有的爸爸們和其家人。 

盼推廣易筋經  八段錦傳統養生文化

陳永光則說，「八段錦」是中醫養生學的其中重要部分，是結合形體活動與呼吸運動的健身法，有助於疏通人體經脈、暢通氣血均有良好效果，對新冠後遺症的康復能發揮很大的效用，再加上招式易學易做，十分適合都市人。他亦期望透過今次活動，除了推廣包括「易筋經」、「八段錦」等的傳統養生文化外，同時提高市民的健康意識。 

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