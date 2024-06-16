父親節｜鄧炳強耍八段錦推廣運動養生

保安局長鄧炳強趁父親節，今日在荃灣參加民建聯舉辦的父親節活動，並聯同民建聯副主席兼立法會議員陳勇、葛珮帆、立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光，大耍健身氣功「八段錦」，活動後又向市民派養生湯包，答謝一眾父親平日的辛勞，藉此推廣傳統健體養生文化。

鄧炳強與妻着情侶裝一同參與活動

鄧炳強今日與太太着心心情侶裝一同參與活動，他提到作爲一名父親，與大家一樣希望自己的孩子健康成長、太太幸福快樂，故趁機提醒爸爸們都要時刻注意健康狀況，每天適量運動加強身體素質，又呼籲眾爸爸縱使工作忙碌，也應嘗試撥出時間多做運動，或可耍幾式「八段錦」來健體養生。