牌價十年蒸發456萬 業界憂低處未算低 綠的跌破200萬 紅的僅值267萬

市區的士牌價十年蒸發逾400萬元，續在低位徘徊！最新市場數據顯示，市區的士牌價於去年7月「觸底」273萬元後，至上月底再跌至267萬元水平，新界的士牌價更自上月初跌破200萬元大關至192萬元。有的士業界稱，行內人手不足加上政府規管「白牌車」取態曖昧，憂慮牌價最終只會隨公共小巴般跌至數十萬元，另有學者相信牌價跌關乎市場結構和經濟環境改變。

全港現有逾1.8萬輛的士，包括1.5萬輛市區的士、2,838輛新界的士和75輛大嶼山的士，部分日後將變身成3,500部車隊的士，佔整體數目逾六分之一。的士牌照過往一直受投資者追捧，不過根據「香港的士交易所」最新數據，上月21日市區的士牌價為267萬元，較去年3月的343萬元下跌22.1%；新界的士牌價更已在上月4日跌穿200萬元大關，於上月21日牌價僅192萬元，較去年3月跌逾三成。

資料顯示，市區的士和新界的士牌價均曾在2015年7月達到歷史高位，分別達723萬元和591萬元。以上月21日的數據比較，即最新的267萬元市區的士牌價累計跌幅逾六成，市值蒸發456萬元，新界的士則累計跌幅達67%，同樣相當於市值蒸發近400萬元。