牙科生或強制實習一年 牙醫學會料不礙私營市場

政府提出強制牙科生畢業後實習一年，香港牙醫學會會長陳超余表示，目前經濟情況下私營市場擴張機會不大，人手需求亦不太殷切，相信遲一年才有畢業生工作對私營市場沒有影響。他又預計，未來一、兩年會有較多牙科生自然流向公營體系，相關人手短缺問題有望紓緩。

衛生署牙科醫生職位空缺率截至今年初達27%，政府提出的修例建議同時包括引入非本地培訓牙醫。陳超余認為現時「無疑是好時機」，引入須在公營體系工作5年的非本地培訓牙醫亦屬「標靶性」解決人手問題的做法。牙醫學會卸任會長王志偉就支持修例，但希望可盡量減少對仍就讀學生的影響。