牙科生或強制實習一年 牙醫學會料不礙私營市場

政府提出強制牙科生畢業後實習一年，香港牙醫學會會長陳超余表示，目前經濟情況下私營市場擴張機會不大，人手需求亦不太殷切，相信遲一年才有畢業生工作對私營市場沒有影響。他又預計，未來一、兩年會有較多牙科生自然流向公營體系，相關人手短缺問題有望紓緩。
衛生署牙科醫生職位空缺率截至今年初達27%，政府提出的修例建議同時包括引入非本地培訓牙醫。陳超余認為現時「無疑是好時機」，引入須在公營體系工作5年的非本地培訓牙醫亦屬「標靶性」解決人手問題的做法。牙醫學會卸任會長王志偉就支持修例，但希望可盡量減少對仍就讀學生的影響。
林哲玄倡做好牙科公私營協作
牙醫學會被問到是否想藉活動提高市民對本港牙醫的信心，陳超余稱本港牙醫「不嬲都信心爆棚」，相信市民親身體驗服務水平後會作出適當選擇。
新一份《審計報告》批評公營醫療牙科服務嚴重不足，醫療衛生界立法會議員林哲玄在一個電台節目表示，本港牙醫人手長期不足，近來則聽聞部分私營牙醫生意慘淡，建議當局應積極做好公私營協作。
二千牙醫「健齒週」免費口腔檢查
另外，香港牙醫學會下月9日至14日將舉行「香港健齒週」活動，全港逾2,000名牙醫和大部分牙科業界組織將提供一次免費口腔檢查、諮詢及X光檢查服務，目標有10萬名市民受惠，市民可直接向相熟牙醫或貼有「健齒週」標貼的牙科診所查詢和預約。