牙科生擬強制實習一年　盧寵茂：佔職業生涯不足9%影響不太大

醫務衞生局在諮詢文件並建議，本地培訓非專科牙醫正式註冊後，應在衞生署、醫管局等機構工作兩年，而獲衞生署支援進行專科培訓的本地牙醫，則應在取得專科資格後繼續服務衞生署多2至5年。盧寵茂在一個電視節目指，每名牙科學生在6年課程合共獲政府資助300萬元，故希望他們畢業後可提供服務，又指牙科畢業生一般會工作35年，若以一年實習加兩年強制服務年期計算，只佔職業生涯不足9%，認為影響不是太大。

每年出現近百牙醫空缺

對於有意見認為，政府牙科現時主要服務公務員，新安排下受惠最多的也是公務員。盧寵茂指，為公務員提供牙科服務乃政府承諾，但當局現時也有提供學童牙科保健、緊急服務等，又稱政府已成立「口腔健康及牙科護理工作小組」，檢討現行牙科護理服務和公營醫療模式等。不過，他沒有回應能否在新安排生效時，一同增加公眾服務。

本港牙醫持續短缺，盧寵茂在節目引述數據指，衞生署371個牙醫崗位之中，有50個空缺，連如每年11.1%的流失率，每年一共出現近100個空缺。他認為修例愈早愈好，形容是政府對市民訴求的回應，「有啲老人家通宵咁輪候公營牙科服務，呢個我哋見到都於心不忍。」

相關措施不會「一刀切」推行

盧寵茂被問到其他專科培訓會否有同類安排時指，醫生現時已有一年實習，近八成之後都會加入醫管局接受6年專科培訓，因此醫科生畢業後已經在公營醫療服務一定時間。當局之後會再與業界商討，是否再增加其他專科培訓的強制服務年期，形容這是下一步，但指不同醫療專業的人手供應、服務需求等各有不同，強調措施不會「一刀切」。