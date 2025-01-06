牙科街症今起推超額及候補措施　未中籤長者優先列入候補

衞生署牙科街症服務網上登記系統今日(6日)起推出超額及候補措施，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者，將優先列入候補名單。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢在港台節目表示，系統推出後首3天，缺席率已由首日31%回落至20%，七成出席的中籤人士都是長者。

許美賢：相信兩小時足夠候補人士到診

許美賢說，九龍城及堅尼地城診所今日提供相關的緊急牙科服務，原有84個籌，加上超額及候補機制下共抽出92個籌。如有中籤人士早上9時半仍未到診，署方人員會立即聯絡候補名單上的人士，期望11時半前可以到來。她又說後補名單市民以填寫第一志願診所為主，相信都住在附近，兩小時已足夠，又說可以遲些少到場，醫護人員會彈性處理。