牙科街症今起推超額及候補措施　未中籤長者優先列入候補

衞生署牙科街症服務網上登記系統今日(6日)起推出超額及候補措施，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者，將優先列入候補名單。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢在港台節目表示，系統推出後首3天，缺席率已由首日31%回落至20%，七成出席的中籤人士都是長者。
許美賢：相信兩小時足夠候補人士到診
許美賢說，九龍城及堅尼地城診所今日提供相關的緊急牙科服務，原有84個籌，加上超額及候補機制下共抽出92個籌。如有中籤人士早上9時半仍未到診，署方人員會立即聯絡候補名單上的人士，期望11時半前可以到來。她又說後補名單市民以填寫第一志願診所為主，相信都住在附近，兩小時已足夠，又說可以遲些少到場，醫護人員會彈性處理。
署方人員昨日逐一致電中籤人士，當中數人因工作及無人陪同等而未能應診，亦有部分不清楚原來只提供緊急牙科服務。
連瑋翹：建議實施社區牙科支援計劃
社區組織協會幹事連瑋翹認為，市民需要多些時間適應新機制，網上登記需要有磨合期，對於衞生署已盡快優化機制，避免浪費診症名額是好事，但市民不知要抽多少次才中籤，因此仍有限制，加上診所數目有限，建議當局考慮實施社區牙科支援計劃，由私人牙科診所協助。
市民關注候補機制如何操作
在九龍城牙科診所外，早上陸續有中籤的市民到診。有市民表示中籤一定會應診，但相信一些長者有突發情況，關注後補機制實際如何操作，又指除非候補人士有足夠空閒時間和熟悉路況，否則兩小時內到診會太倉促。
另外，有市民形容中籤如中獎，但自己不是當區居民，不熟悉診所位置，為了能在早上8時半到診所，他早上6時已起床準備，感到開心又辛苦。