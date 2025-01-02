牙科街症首兩日缺席率達26% 衞生署：考慮引入候補機制

衞生署牙科街症本周一起改為網上登記及抽籤。衞生署指，登記後首兩個工作天的缺席率分別為兩成至三成不等，合共151個名額，共有40人沒有到診，當中有超過一半為65歲或以上人士。當中又以荃灣牙科診所的缺席率最高，達33.3%。署方提醒市民不要濫用服務；署方會繼續監察新系統的運作，並作適當調整，考慮方向包括引入候補機制，詳情會適時公布。

衞生署回覆《am730》查詢時表示，去年12月31日和昨日(2日)兩日，共有151個名額預約，其中40人沒有到診，當中有23人、即57.5%為65歲或以上人士。其中以荃灣牙科診所的缺席率最高，42個名額有14人沒有到診，缺席率達33.3%；其次為粉嶺健康中心牙科診所，25個名額有7人沒有到診，缺席率達28%。

有市民稱忘記已預約

衞生署表示，經初步了解，部分被抽中但沒有到診的市民表示因事未能出席或忘記預約，亦有市民表示不清楚牙科街症的服務範圍是提供緊急牙科服務。 署方指，牙科街症服務是為市民提供免費緊急牙科服務，服務範圍包括處方止痛、脫牙，或處理其他緊急狀況。署方提醒，服務是專為有緊急需要的人士而設，由於名額有限，市民不要濫用，將機會留給更有需要人士。