牙科街症｜公營牙科供不應求　盧寵茂：現無法再劃出額外時段增加街症服務

本港公營牙科服務供不應求，公營牙科診所不時出現市民通宵排隊情況。今（31日）立法會會議上，議員陳健波就此問題向衞生署提出質詢，會否考慮增設服務名額，及未來提供更多公營牙科服務等問題。

盧寵茂：現無法再劃出額外時段增加街症服務

醫務衞生局局長盧寵茂以書面答覆，指出現無法再劃出額外時段增加街症服務。盧寵茂指，現時政府牙科診所的緊急街症服務量已獲充分利用，所有應診時段均有接近百分之百使用率，表示由於診所主要提供牙科醫療福利予合資格人士，而緊急街症旨在利用牙科診所小部分服務量提供有限度輔助，衞生署無法在現有的牙科街症時段以外再劃出額外時段增加牙科街症服務。