牙科街症｜公營牙科供不應求　盧寵茂：現無法再劃出額外時段增加街症服務

本港公營牙科服務供不應求，公營牙科診所不時出現市民通宵排隊情況。今（31日）立法會會議上，議員陳健波就此問題向衞生署提出質詢，會否考慮增設服務名額，及未來提供更多公營牙科服務等問題。
盧寵茂：現無法再劃出額外時段增加街症服務
醫務衞生局局長盧寵茂以書面答覆，指出現無法再劃出額外時段增加街症服務。盧寵茂指，現時政府牙科診所的緊急街症服務量已獲充分利用，所有應診時段均有接近百分之百使用率，表示由於診所主要提供牙科醫療福利予合資格人士，而緊急街症旨在利用牙科診所小部分服務量提供有限度輔助，衞生署無法在現有的牙科街症時段以外再劃出額外時段增加牙科街症服務。
正繼續探討如何改善輪候安排
至於有關牙科街症服務的安排上，盧寵茂表示，衞生署曾研究採用電話預約的可行性，但發現長者可能在該安排下更難成功獲得籌號；若以預約模式，有需要接受緊急牙科服務的市民未必能夠在當日接受治療，正會繼續探討如何改善安排。
盧寵茂續指，去年12月成立的口腔健康及牙科護理工作小組，正檢視現有口腔健康措施及牙科護理服務範圍，包括各類牙科專業人員人力資源及相關培訓安排，以配合整體口腔健康及牙科護理策略發展需要，以及檢視牙科服務的配套安排，以確保服務成效。