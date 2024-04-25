牙科醫生職位空缺率達27%

醫務衛生局提出修訂牙醫註冊條例，引入非本地培訓牙醫，以及要求本地牙科畢業生實習一年。立法會相關法案委員會昨首次開會，醫衛局副局長李夏茵表示，截至今年1月衛生署牙科醫生職位空缺率已達27%，根據2020年醫療專業人力推算，在2030和2035年的人手差距分別為115及102名牙醫，情況要到2040年才有望紓緩。她又稱，即使本港開辦第二間牙科學院，都不足以彌補和追得上現時的落差，相信最快捷和有效的方法便是引入非本地註冊牙醫，而開設新學院成本很昂貴，當局必須要審視大學資源能否更有效運用。

醫療衛生界林哲玄指，全世界大部分牙科學院都沒有實習安排，形容當局與醫學院有實習安排相比是「橙與蘋果」的比較，又稱政府指加入實習期刻不容緩、牙醫管理委員會認為學生有迫切需要展開實習安排，質疑是否代表現有港大牙科畢業生不勝任、是危險，令政府要刻不容緩，急於去安排現有牙科生實習，「入學嗰時話唔使，依家(未畢業)就要，呢個問題似乎解釋得唔係好清楚。」李夏茵回應指，希望牙科生在學習期內會接觸較難處理的個案，如為智障兒童剝蛀牙或醫院牙科整形手術等，又以醫生為例，「如果佢從來都冇去過婦產科，你一世人都唔會諗住做婦產科醫生。」她續說，當局為免影響已覓得工作的應屆畢業生，才決定要求2025年起畢業的牙科生實習。