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2024-04-25 17:24:26

牙醫學會：牙科生遲一年工作不影響私營　公營人手荒有望紓緩

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陳超余相信牙科生延遲一年投身市場，對私營市場沒有影響。(蘇文傑攝)

陳超余相信牙科生延遲一年投身市場，對私營市場沒有影響。(蘇文傑攝)

醫務衞生局建議強制本地牙科生畢業後最少實習一年，立法會相關法案委員會昨首度舉行會議討論，若修例獲得通過明年畢業牙科生或將延遲一年入行。香港牙醫學會會長陳超余表示，目前經濟情況下私營市場擴張機會不大，人手需求亦不太殷切，相信遲一年才有畢業生工作對私營市場沒有影響。

香港牙醫學會下月將舉辦「香港健齒週」活動。(蘇文傑攝) 香港牙醫學會下月將舉辦「香港健齒週」活動。(蘇文傑攝) 陳超余(右)稱本港牙醫「不嬲都信心爆棚」。(蘇文傑攝) 衞生署牙科醫生職位空缺率達27%。(資料圖片／陳奕釗攝) 牙醫學會相信牙科生遲一年工作不影響私營市場。(資料圖片)

卸任會長冀修例減低對學生影響

衞生署牙科醫生職位空缺率截至今年1月1日達27%，陳超余預計未來一、兩年會有較多牙科生自然流向公營體系，相關人手短缺問題有望紓緩。政府修例建議同時包括引入非本地培訓牙醫，陳超余稱牙醫學會未掌握詳細資料，但認為現時「無疑是好時機」，引入須在公營體系工作5年的非本地培訓牙醫亦屬「標靶性」解決人手問題的做法。牙醫學會卸任會長王志偉就支持修例，但希望可盡量減少對仍就讀學生的影響。

另外，香港牙醫學會下月9日至14日將舉行「香港健齒週」活動，全港逾2,000名牙醫和大部分牙科業界組織將提供一次免費口腔檢查、諮詢及X光檢查服務，目標有10萬名市民受惠，市民可直接向相熟牙醫或貼有「健齒週」標貼的牙科診所查詢和預約。

信市民體驗本港牙醫後作適當選擇

醫衞局今年2月公布，7間位於大灣區的醫療機構將納入長者醫療券適用範圍，包括兩間鄰近羅湖和福田口岸的牙科醫療機構，當局承認接近深圳的香港牙醫或感受到較多壓力。牙醫學會被問到是否想藉活動提高市民對本港牙醫的信心，陳超余稱本港牙醫「不嬲都信心爆棚」，相信市民親身體驗服務水平後會作出適當選擇。

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