牛奶公司牧場遺址遭臨時木屋「入侵」　土拓署稱已移除未損壞歷史建築

歷史建築易受破壞！三級歷史建築薄扶林舊牛奶公司牧場一段遺址旁正進行公營房屋土地平整工程，牧場遺址卻被發現加建木屋，疑作工人休息室，屋內水樽和風扇等堆放在遺址的牛飲水缸上，亦有地盤工人制服。南區發展規劃委員會主席梁進指，搭建臨時木屋屬違法，而木板有重量，有機會損壞脆弱和石牆，有倒塌危險，促古蹟辦派員檢查文物。土木工程拓展署回覆，承建商昨天已移除有關遮蔽處，而遮蔽處不涉鑽孔或挖掘，未有損壞歷史建築。 記者：曾偉龍

獲評為三級歷史建築的薄扶林舊牛奶公司牧場C18遺址位於薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程的項目範圍內，據土木工程拓展署文件顯示，工程涉及平整土地，建造護土牆及斜坡，以及建造一條雙線行車路，包括連接雞籠灣北地盤及薄扶林道與域多利道交界處，工程2020年底動工，預計2026年底完成，以配合華富邨重建計劃。 舊牛飲水缸上放雜物 有網民最近發現在牧場C18遺址範圍內，有人以木板和綠色帆布搭建臨時木屋，屋內掛上料是旁邊地盤的工人服，並有水樽、風扇、環保袋和其他衣物等，有人在遺址的牛飲水缸上鋪上木板放置雜物，而屋外地上則有大量廢棄膠水樽，被懷疑地盤工人在文物範圍內搭建木屋作休息用途。

▼ 牛奶公司牧場遺址遭臨時木屋「入侵」情況 ▼

木屋昨移走未損毀文物 《am730》本周一(3日)分別向負責項目的土木工程拓展署和古蹟辦查詢，土木工程拓展署周二(4日)回覆查詢時指確認涉事地點為舊牛奶公司牧場遺蹟，位於土木工程拓展署薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程的工地範圍內，署方昨日巡查時發現該地點有一個以木板簡單搭成的遮蔽處，供工人休息，而承建商昨日已移走該遮蔽處的木板及雜物。土木工程拓展署續指，遮蔽處的木板屬臨時擺放，沒有任何鑽孔或挖掘，亦沒有損壞該歷史建築。

古蹟辦回覆則指，土木工程拓展署在早前向古物諮詢委員會提交的文物影響評估報告中，表示會進行緩解措施以保護工地範圍內的歷史建築，古蹟辦亦得悉有關搭建物已被移除，歷史建築未被損壞，古蹟辦會繼續從文物保育角度就歷史建築的修繕和維修向該署提供技術意見。 翻查相關文物影響評估，文件提到工程十分靠近歷史構築物的支撐牆和圍牆，建議進行斜坡工程時採取額外保護措施，例如使用土工織物和沙包覆蓋石質構築物，並設定至少1米的保護緩衝帶。以及設置標誌標示文物範圍，並由建築測量師或工程師勘察狀況，防止結構可能受到振動、沉降和傾斜影響。

區議員憂損害石牆結構 南區發展規劃委員會主席梁進向《am730》表示，涉事的三級歷史建築受古蹟辦監管，不可能准許搭建臨時木屋，「一定唔可以，一定有問題」，而木屋位處的地點不屬施工範圍，即有工人進入了非施工範圍，佔用土地搭建非法違例構築物，已屬違法，存有監管漏洞。 他又指，牧場遺蹟的石牆十分老舊和脆弱，木屋的木板有一定重量，有機會損壞石牆，甚至導致倒塌，古蹟辦需派出專家評估文物的情況，並且設立圍封措施和設立歷史建築標示，「工人、市民知道（文物範圍），就唔會刻意破壞佢」。但他強調，即使搭建違法構築物的地點不是在文物範圍，有關行為亦屬違法，故政府應加強向業界講解和監管，避免工人自行搭建構物作休息室的陋習。