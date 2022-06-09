牛池灣村及竹園聯合村兩寮屋區擬重建 料提供4200伙公屋

香港地少人多，住屋需求問題嚴峻，公屋難求，不少市民需住劏房。政府展開市區寮屋區重建計畫，規劃署向城規會提出建議，將黃大仙竹園聯合村及牛池灣村兩個市區寮屋區，改劃成住宅用途，擬重建為公營房屋，涉及6幢公營房屋，合共提供約4,200伙，最快2029/2030年度入伙。

政府於2019年的《施政報告》中提出收回3個位於市區的寮屋區重建，包括茶果嶺村、竹園聯合村及牛池灣村，其中去年已先公布茶果嶺村重建方案，涉6,750伙，近日規劃署再就另外兩條村正式向城規會提出改劃建議。

竹園聯合村重建後料可供 1500 伙

黃大仙竹園聯合村，位於黃大仙廟旁邊，地盤佔地1公頃，住宅可建樓面約80.73萬平方呎，擬建3幢樓高32層至45層的公營房屋，可提供約1,500伙，容納約4,050人。至於非住宅樓面約16.14萬平方呎，料發展長者護老中心、幼稚園、社區會堂等社福設施，整個項目預計2029年至2030年分階段入伙。

牛池灣村重建後料可供 2700 伙

另外，牛池灣村鄰近港鐵彩虹站、斧山運動場，部分位置將會清拆，並重建作公營房屋，涉約1.68公頃，擬興建3幢35至37層高的住宅大廈，提供2,700伙，料可容納7,290人。住宅樓面約135.6萬平方呎，而非住宅樓面約26.9萬平方呎。項目亦會有社區會堂、幼稚園、長者日間照顧中心等設施，預計最快在2031年分階段入伙。