牛潭尾發展涉127公頃用地 三分一發展大學城 冀海內外名校落戶

政府去年公布《北部都會區行動綱領》，當中包括四大區域。政府昨公布涵蓋「創新科技地帶」的牛潭尾的發展建議。整個發展規劃涉及127公頃土地，約三分一土地將用作興建大學城，包括設立第三間醫學院。其餘土地則會用作興建醫院，以及發展私人住宅。政府預計，屆時將會新增約3.2萬至3.6萬人口；料2029年完成土地平整，首批居民於2034年可陸續遷入。 發展局昨向立法會提交牛潭尾發展建議的文件。新一份施政報告提及，政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」。政府在是次提交的文件建議，教育城一半用地將位於牛潭尾研究範圍東部，即預留約46公頃用作發展大學城。政府鼓勵本地專上院校與中外知名院校，以靈活創新模式，包括跨院校、跨學科及跨境合作，開拓更多創新和高層次的本科、研究生以及專業程度的品牌課程、研究合作和交流項目。

此外，上述的大學城亦包括預留用地發展第三所醫學院的校舍。對於醫學院的面積，發展局發言人表示，現時本地兩間醫學院的面積佔地2至5公頃，新建的醫學院將會以此作參考。對於預計整個大學城設立的大學數目，局方未有提出確實的數字，但強調政府並非要將本地的大學整座搬入大學城，而是希望吸引海外或內地知名大學，提供課程或成立分校。 發言人又表示，由於希望大學城和新田科技城發揮協同效應，故院校提供的課程會以創科優先，人文學科則相對次要。



9公頃發展綜合醫院 推動「產學研」合作 另外，政府亦建議在牛潭尾預留9公頃土地，興建一所新綜合醫院，提供約3,000張病床，亦配備專科人手和相關技術及儀器。文件提及，該所綜合醫院會闢設教學、培訓及研究設施，以配合新田科技城及香港整體的生命健康科技產業發展，推動「產學研」合作。由於政府建議牛潭尾開設第三所醫學院，上述的綜合醫院亦可成為教學醫院。 考慮到屆時牛潭尾將有大量人口遷入，政府建議在位於牛潭尾研究範圍西部的擬議鐵路站附近，發展一個私人住宅項目，建構「15分鐘生活圈」。對於會否考慮發展公營房屋或「首置項目」，發言人回應指，相信私人住宅更能迎合日後在該區工作市民需要。

冀原址換地助控制開支 上述的發展建議會於今日起開展為期兩個月的公眾參與活動，將制訂牛潭尾建議發展大綱圖，亦會進行環境影響評估和制訂推展發展的時間表。局方預計，首批房屋、綜合醫教研醫院及大學城用地，可於2029年起陸續完成平整，首批居民預計在2034年起陸續遷入，配合北環線主線的開通。 對於整個項目所需的費用及融資安排，發言人表示，會考慮政府的財政狀況，管理好現金流；亦會考慮原址換地，冀能幫助政府控制開支。發言人又指，最近完成粉嶺北兩個個案的「原址換地」，有信心推進收地。

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺建議，政府在綜合住宅社區適當調節學生宿舍、人才公寓及公私營房屋的比例。此外，除了傳統的公共運輸交匯處、行人通道及單車徑外，更應提供智軌或行人運輸帶等接駁設施，為居民、學生、科研人才及病人提供全天候的出行服務。

