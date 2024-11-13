牛潭尾發展涉127公頃用地 三分一發展大學城

政府去年公布《北部都會區行動綱領》，當中包括四大區域。政府昨公布涵蓋「創新科技地帶」的牛潭尾的發展建議。整個發展規劃涉及127公頃土地，約三分一土地將用作興建大學城，包括設立第三間醫學院。其餘土地則會用作興建醫院，以及發展私人住它。政府預計，屆時將會新增約3.2萬至3.6萬人口；料2029年完成土地平整，首批居民可於2034年可陸續遷入。

發展局今日(13日)向立法會提交牛潭尾發展建議的文件。新一份施政報告提及，政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」。政府在是次提交的文件建議，教育城一半用地將位於牛潭尾研究範圍東部，即預留約46公頃用作發展大學城。政府鼓勵本地專上院校與中外知名院校，以靈活創新模式，包括跨院校、跨學科及跨境合作，開拓更多創新和高層次的本科、研究生以及專業程度的品牌課程、研究合作和交流項目。