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2024-02-22 15:57:33

牛角放題食客吃剩大量食物 老闆黃傑龍撐店員「揸正嚟做」罰錢

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近日有網民在Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿，分享在牛角用餐的經歷，他發現鄰桌埋單後，食剩十幾碟沒有燒過的牛肉、豬肉、海鮮、粟米，數杯飲料都有喝剩，部分更只飲用了一半，十分浪費。

近日有網民在Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿，分享在牛角用餐的經歷，他發現鄰桌埋單後，食剩十幾碟沒有燒過的牛肉、豬肉、海鮮、粟米，數杯飲料都有喝剩，部分更只飲用了一半，十分浪費。

食放題最忌做「大嘥鬼」浪費食物，敘福樓旗下的日式燒肉放題專門店「牛角日本燒肉專門店」，近日推出半自助餐放題288元兩位，吸引不少人光顧，惟有食客發現鄰桌顧客埋單後，剩下10多碟沒有燒過的牛肉和豬肉，食客詢問職員有否對該顧客罰錢，但對方無奈表示沒有，甚至慨嘆「罰完佢一陣，同公司投訴職員態度差，最後錯嘅都係職員」。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍及後發文力撐職員「揸正嚟做」，直言絕不會無條件偏袒客人。

近日有網民在Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿，分享在牛角用餐的經歷，他發現鄰桌埋單後，食剩十幾碟沒有燒過的牛肉、豬肉、海鮮、粟米，數杯飲料都有喝剩，部分更只飲用了一半，十分浪費。 黃傑龍曾想出了簡稱「紅綠卡」的惜食方案，只要結帳時食完所有食物沒有浪費，即可換領優惠卡，於下次惠顧時減$10，同時會捐出$5予環保團體 黃傑龍曾想出了簡稱「紅綠卡」的惜食方案，只要結帳時食完所有食物沒有浪費，即可換領優惠卡，於下次惠顧時減$10，同時會捐出$5予環保團體 黃傑龍曾想出了簡稱「紅綠卡」的惜食方案，只要結帳時食完所有食物沒有浪費，即可換領優惠卡，於下次惠顧時減$10，同時會捐出$5予環保團體 黃傑龍曾想出了簡稱「紅綠卡」的惜食方案，只要結帳時食完所有食物沒有浪費，即可換領優惠卡，於下次惠顧時減$10，同時會捐出$5予環保團體

員工怕被投訴不敢罰款  「最後錯嘅都係職員」

近日有網民在Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿，分享在牛角用餐的經歷，他發現鄰桌埋單後，食剩十幾碟沒有燒過的牛肉、豬肉、海鮮、粟米，數杯飲料都有喝剩，部分更只飲用了一半，十分浪費。

事主對此感到非常憤怒，認為吃剩一、兩碟也是情有可原，但這枱客人的行為過份：「人地做優惠你係咪要食到人地間餐廳執笠？剩咁多真係唔覺折墮咩？」事主後來詢問負責收拾的職員有否按「每克剩餘食物收取20元」的規矩向該枱顧客罰款，但職員無奈表示：「冇得罰嫁，罰完佢一陣又同公司投訴番佢態度差，最後錯嘅都係職員，我都係打工仔。」

黃傑龍「向呢位員工致敬」 保護公司保護地球

帖文引來網民群起批評浪費食物，「無衣食」、「很折墮」，叙福樓集團主席黃傑龍亦發文回應，更表明會支持負責任員工：「如果有客人實在係顯然過分不合理地浪費（類似今次呢個個案睇吓張相），呢啲我鼓勵同事專業地同客人講要收返每克20元」，他提醒職員可以拍攝紀錄情況，絕不會無條件偏袒客人。他補充「我反而會向呢位員工致敬，專業地履行職責，保護公司保護地球。」

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建議員工拍下證據 絕不無條件偏袒客人

黃傑龍又憶述十年前巡舖時發現的浪費食物情況，他親眼見到一枱4人客浪費的食物足以讓4個正常食量的人食飽，令他當晚難以入睡，認為這樣的放題生意既浪費又不環保。最後黃想出了簡稱「紅綠卡」的惜食方案，只要結帳時食完所有食物沒有浪費，即可換領優惠卡，於下次惠顧時減$10，同時會捐出$5予環保團體。往後的10多年來，集團每年大約捐出數十萬元到不同環保團體，證明可有效減少浪費。


 

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