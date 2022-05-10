牛頭角迷你倉大火兩消防殉職　死因庭裁2人死於不幸

2016年九龍灣淘大工業村迷你倉四級大火，參與撲救的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。死因庭由2021年9月起展開研訊，傳召共71名證人出庭作供，經過逾8個月研訊，今日死因裁判官黃偉權裁定兩名事主死於不幸，又形容兩人英勇殉職，表現令人欽佩。

兩名事主為張耀升(終年30歲)及許志傑(終年37歲)。大火於2016年6月21日起發生，張耀升在大火首日晚上近7時進入火場，以尋回消防喉的喉筆，其間與拍檔走失，晚上8時許才被救出火場，惟遭廣泛性燒傷及吸入濃煙受傷，同日英勇殉職。另外，大火第3日傍晚6時許，許志傑伙拍3名同袍入火場爆破倉庫。一行4人在火場失散，許志傑當晚約7時因高溫中暑受傷，被抬出送院，同日英勇殉職。

迷你倉走廊狹窄、複雜有如迷宮

庭上其中一個關注重點，在於張耀升持舊款對講機入火場，遇險後無法即時求救。此外，張耀升上白車後，消防處才啟動「Mayday」緊急應變程序，而許志傑遇事時亦沒有成功啟動「Mayday」，或影響拯救行動。另一關注重點，膽則是涉事迷你倉的走廊狹窄，間隔複雜有如迷宮。本案不設陪審團，除了事主家屬有法律代表參與研訊，時昌迷你倉、淘大工業村業主恒隆地產及消防處被列為有適當利害關係者。71名證人之中，有45人為消防員，另有8名專家證人，主要分析消防處採取的策略，以及涉事迷你倉的間隔部局。