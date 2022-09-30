牛頭角酒店禁錮勒索大學生案 1男生判入教導所 官斥無悔意

8男1女於前年9月，涉嫌在牛頭角一間酒店內禁錮一名大學生，勒索及盜去其財物，事主最後自行逃離酒店。1名18歲少年他早前承認勒索、盗竊及非法禁錮3項控罪，案件今日（30日）於區域法院（移師西九龍裁判法院）判刑，區院暫委法官許肇強指，雖然被告過去沒有任何刑事記錄，但這是典型年青人誤入歧途的案件，他除了加入三合會，又曾兩次接受警司警誡，以及牽涉另一宗綁架案，更認為被告毫無悔意，而本案更在該宗綁架案保釋期間干犯，終判處被告入教導所。



案情指，被告劉家豪（18歲，報稱無業），於2020年9月14日至15日，在香港連同另外4名被告，以恫嚇方式要求X及Y交出5,000港元；又在同年9月15日，在觀塘道326號工業家酒店某房間內，連同另外4名被告偷竊屬於X的財產，包括1部iPhone 11、1個銀包、4張信用卡、11張現金券、1張八達通、1張學生證、1張住戶證、3張會員證及2張相片；以及在同年9月15日至16日，連同另外8名被告將X非法及損害性地禁錮在上述酒店房，並在違反他的意願下將他羈留。