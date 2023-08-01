物業管理巡禮丨優質專業物管服務 驅動香港持續發展 物監局：冀物管業秉持三大核心價值持續向前

香港向來重視城規基建，有「磚頭」的地方就必須要有人手監督管理，故此物業管理行業肩負起驅動社會成長步伐的重任。物業管理業發牌制度下的三年過渡期已於昨日完結，行業全面落實優質專業化管理。物業管理業監管局主席黃江天博士樂見業界踴躍支持，「監管局將會大力推動物管行業秉持3大核心價值，包括『服務優質』(Quality)、『行事持正』(Integrity)及『與時並進』(Advancement)，在新制度下持續向前發展，協助香港建構智慧城市。」

業界申領牌照情況積極 監管局共發出逾1.5萬個從業員及公司牌照

由2023年8月1日起，為有公契物業提供多於一個類別訂明物管服務的物管公司，以及在持牌物管公司就提供物管服務擔任管理或監督角色的從業員，均必須根據《物業管理服務條例》（《條例》）規定持有有效物管牌照，才可繼續提供物管服務。物業管理業監管局行政總裁蕭如彬Alan表示，監管局已發出逾740個物管公司牌照及14,000多個物管人牌照。「回顧3年過渡期間，大型物管公司均率先申領牌照，其餘中小型公司亦陸續遞交申請，而為了確保過渡期後業界提供的物管服務不受影響，監管局早前亦派出專屬同事跟進物管公司的領牌情況，如協調指明院校為從業員提供企業包班進修課程，或協助現職從業員向開辦監管局『指明課程』的學術機構提早拿取畢業認證，加快申領牌照效率。」根據監管局所掌握的資料顯示，現時已知向有公契物業提供多於一個類別訂明物管服務而於《條例》下須領牌的物管公司全部均已成功領取牌照。

雖然發牌制度主要以為有公契物業提供服務的物管公司為對象，惟社會轉型加上疫情驅使下，監管局留意到一些為無公契物業提供服務的物管公司甚至地產代理也積極自願申領牌照。Alan續說，「香港是建設型社會，不少公司看準機遇，或打算拓展業務，因此預先自願領取牌照；至於地產代理或希望透過提供物業管理增值服務來提升競爭力，因此及早領牌。」他認為制度對整體香港房地產業提升專業水平，起鼓勵推動作用。

多管齊下推動業界發展 扭轉物管「看更」形象

監管局黃主席表示，自監管局成立即多管齊下展示物管業專業的面貌。局方並推動不同政府部門率先認可物管牌照，如香港房屋委員會、市區重建局、政府產業署等轄下物業招標物管服務時，投標者都必須持有監管局發出的牌照。黃主席補充：「業戶是物管公司的『米飯班主』，因此我們也投入大量宣傳工作，向其介紹牌照的相關資訊，亦鼓勵並提醒業戶，敦促所聘用的物管公司必須符合法例要求持牌。」

另外，以往物管予人「退休」、「看更」的印象，然而疫情與可持續發展議題加速了行業數碼轉型，工作流程大革新，令物管擺脫老舊刻板感覺。例如為了提升公共衛生水平，不少物業引入消毒機械人、增添免接觸式裝置等，這些物管科技均配合社會對減碳排放和ESG的關注。而隨著大眾對物管服務的要求愈來愈高，加上行業愈趨數碼化，物管已經遠超傳統保安、清潔等範疇，並需要年輕新血入行。黃主席表示，「在發牌制度下，物管行業的職涯規劃更清晰，前景更樂觀。為了吸引年輕人入行，監管局緊貼潮流於社交媒體作出不同類型的宣傳。此外，我們不時邀請現職從業員向年輕人分享物管工作點滴，讓他們更了解物管行業的現況，考慮入行大展拳腳。」

秉持3大核心價值 局方與業界攜手向前

發牌制度過渡期順利完結，黃主席強調局方工作並非告一段落。「獲發牌照物管公司會於提供服務的物業當眼處，貼上印有『服務優質』、『行事持正』及『與時並進』3大核心價值的標籤，提醒業界要時刻秉持且履行這些承諾。我們亦會繼續為業界訂立操守守則和鼓勵從業員持續進修。」現時監管局已發出18份操守守則，涵蓋財務、設施管理、防貪誠信、樹木管理和高空工作等不同範疇，為業界及服務使用者訂立一套物管服務的客觀標準，減低雙方磨摩擦。再者，局方已宣布將持續進修納入持牌人續牌的要求，由明年1月1日起，第1級持牌人必須強制持續進修；至2025年分階段要求第2級持牌人亦須參與持續進修，時刻裝備自己，以應付未來不同物管工作的挑戰。