物業管理巡禮丨擁國際視野 掌行業智慧 JLL仲量聯行 超越物管 資產增值

物業管理服務對JLL仲量聯行而言，無論功能與範疇早已超越傳統領域，並已提升至資產增值，為業主提供全面化增值方案，並為香港物業管理業引入國際最新的物管資訊。
仲量聯行香港及澳門物業與資產管理部總監鍾志雄CH指出，作為本港少數的國際物業管理公司，「我們擁有國際視野，掌握環球市況脈搏，靈活應變。」執掌物管培訓的品質管理部主管陳鏗羲Alan更表示：「致力人才發掘和培育，亦是物管專業化的重要舉措。」JLL雙管齊下，為業界開拓無限可能。
JLL：由設施資產到風險管理
在芸芸本地具規模的物管公司當中，JLL是少擁有國際品牌，業務涵蓋全球八十多個地區。CH指出其物業及資產管理部不斷開拓新的業務領域，以環球經驗為客戶提供全方位服務。他指出，「現時我們在港管理逾400幢大廈、600多個項目，除了甲級商廈和大型住宅項目外，也為銀行總部及藝術展覽館等提供服務，甚至維港兩岸部分天台的企業燈箱，我們都有管理。」JLL亦有為政府部門等提供管理顧問服務，並為發展商處理驗樓和交樓等事宜，服務範圍廣泛。
由於該行在全球擁有龐大的物管網絡，憑藉網絡衍生的大數據，為團隊帶來國際化的眼界和標準。「如在台灣有完善的垃圾徵稅、歐洲有成熟碳稅等經驗，讓我們可以為本地業主提早作出部署，甚至提議措施。又譬如參考全球巨企成立總部的趨勢，我們會向中環商廈業主獻計，像如何提升國際形象、海外企業對辦公室的需求等，作出改則等多項建議以提高出租率。」
他表示，集團提供全面化的地產服務，更設有JLLTechnologies、估價諮詢部等團隊，分別進行科技開發及分析研究等，攜手與物業及資產管理團隊為不少企業提供最佳地產方案，以至風險管理服務。「我們於8月更發布全球首個針對商業地產應用的生成式AI『JLL GPT』，結合自己大數據和外部權威性數據源，如自動化設施管理的物聯網數據挖掘、租賃交易配對等，協助內部員工疏理出顧問建議，簡化流程。」他預計未來在地產自動估值、節能、數據驅動等的地產領域能產生重大影響。
智控中心管逾200物業
智慧物管有助節能減排，締造綠色物業。作為全球領先的物管龍頭，JLL早於3年前已推出全港最大型的物聯網地產科技系統。CH解釋，「我們建構了大廈智能管理服務平台及警報系統『智控中心』， 通過安裝超過4,000個物聯網感應器在逾200個物業中，實現了全面的物業管理流程自動化。這些感應器能夠監測物業的各種指標，例如空氣質量、濕度、溫度、漏水問題、水電耗量和保安情況等。所得數據將進行分析，以提供能源節約方案、提前檢測設備故障等服務，從而降低物業的營運成本。」
該系統不僅實現全天候實時遙距監控，還能主動降低運作成本。例如，它可以幫助中央冷氣系統減少20%或以上的能源消耗。並能整合資源，如通過多個地區共享數位電工，既節省成本，又解決了人手不足的問題。加上採用了全天候實時遙距監控後，有關數據經系統分析能直接向駐場或地區人員發出精確指示，使他們能夠即時作出應變，進一步提升營運效率和服務水平。難怪這些智慧物業管理措施能有助於節能減排，打造綠色物業，為客戶提高ESG表現。
房地產培訓學院
提到城中熱話的人才荒，物管業也不例外。Alan明言與其往外「搶」，不如在內部孕育。他續說，「我們於2007年成立房地產培訓學院，為員工提升發展機會，鼓勵持續進修和分享經驗。更與城市大學持續進修學院合作，推出學分互認計劃，同事可豁免部分科目銜接修讀城大的一年制物業管理專業文憑課程，以取得物業管理人牌照(第2級)資格。」他補充，JLL的教授講求實務，員工易融會貫通，並設有機制將進修與升職接軌，令員工的職涯發展更清晰、更有前景。