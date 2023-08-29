物業管理巡禮丨擁國際視野 掌行業智慧 JLL仲量聯行 超越物管 資產增值

物業管理服務對JLL仲量聯行而言，無論功能與範疇早已超越傳統領域，並已提升至資產增值，為業主提供全面化增值方案，並為香港物業管理業引入國際最新的物管資訊。

仲量聯行香港及澳門物業與資產管理部總監鍾志雄CH指出，作為本港少數的國際物業管理公司，「我們擁有國際視野，掌握環球市況脈搏，靈活應變。」執掌物管培訓的品質管理部主管陳鏗羲Alan更表示：「致力人才發掘和培育，亦是物管專業化的重要舉措。」JLL雙管齊下，為業界開拓無限可能。

JLL：由設施資產到風險管理

在芸芸本地具規模的物管公司當中，JLL是少擁有國際品牌，業務涵蓋全球八十多個地區。CH指出其物業及資產管理部不斷開拓新的業務領域，以環球經驗為客戶提供全方位服務。他指出，「現時我們在港管理逾400幢大廈、600多個項目，除了甲級商廈和大型住宅項目外，也為銀行總部及藝術展覽館等提供服務，甚至維港兩岸部分天台的企業燈箱，我們都有管理。」JLL亦有為政府部門等提供管理顧問服務，並為發展商處理驗樓和交樓等事宜，服務範圍廣泛。

由於該行在全球擁有龐大的物管網絡，憑藉網絡衍生的大數據，為團隊帶來國際化的眼界和標準。「如在台灣有完善的垃圾徵稅、歐洲有成熟碳稅等經驗，讓我們可以為本地業主提早作出部署，甚至提議措施。又譬如參考全球巨企成立總部的趨勢，我們會向中環商廈業主獻計，像如何提升國際形象、海外企業對辦公室的需求等，作出改則等多項建議以提高出租率。」

他表示，集團提供全面化的地產服務，更設有JLLTechnologies、估價諮詢部等團隊，分別進行科技開發及分析研究等，攜手與物業及資產管理團隊為不少企業提供最佳地產方案，以至風險管理服務。「我們於8月更發布全球首個針對商業地產應用的生成式AI『JLL GPT』，結合自己大數據和外部權威性數據源，如自動化設施管理的物聯網數據挖掘、租賃交易配對等，協助內部員工疏理出顧問建議，簡化流程。」他預計未來在地產自動估值、節能、數據驅動等的地產領域能產生重大影響。

