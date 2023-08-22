物業管理巡禮｜物業管理業監管局實施「持續專業發展計劃」 鼓勵從業員進修增值

物管行業發牌制度過渡期完結後(即8月1日起)，物業管理業監管局將實施「持續專業發展計劃」，分階段向不同級別的物業管理(物管)人牌照持有人要求參與持續進修，進一步推動業界與時並進，提升專業水平。物管人(第1級)牌照持有人會由2024年1月1日起，須強制參與「持續專業發展計劃」；而物管人(第2級)牌照持有人則由2025年1月1日起須強制參與。

「持續專業發展計劃」

明年1月1日起推行

「持續專業發展計劃」自去年初以自願參與性質實施，並以「曆年」作為周年單位，建議物管人(第1級)及(第2級)牌照持有人，每年分別參與不少於12及6小時符合計劃要求的持續專業發展活動或課程。就落實上述安排，由今年8月1日起，監管局會根據《物業管理服務(發牌及相關事宜)規例》，在所有新簽發及續期的物管人(第1級)牌照(3年有效期)施加條件，要求相關持牌人在牌照有效期屆滿之年(即2026年或以後)起計的上兩個「持續專業發展計劃」年度，均須符合計劃每年指定的參與時數要求(即不少於12小時)。

至於物管人(第2級)牌照持有人，由於參與的生效期由2025年開始，故監管局會就所有由今年8月1日至12月31日期間新簽發及續期牌照(3年有效期)施加條件，要求相關持牌人在牌照有效期屆滿之年(即2026年)起計的上一個「持續專業發展計劃」年度(即2025年)，須符合計劃指定的參與時數要求(即不少於6小時)。局方推行該計劃，旨在推動行業增進知識和提升技能，以緊貼市場步伐，為客戶提供適切的優質物管服務，秉持專業地位。

認可活動或課程

另外，局方會根據「內容範疇」和「學習模式」兩項準則，為市場上的培訓活動或課程作出分類及認可。物業管理人牌照持有人參與的培訓活動或課程，只要符合上述兩項準則，其出席有關活動或課程的時數均會獲計劃接納為「認可參與時數」。現時除了物業管理業監管局自己舉辦的活動或課程外，認可專業團體如多個業界學會及物管公司組織，以至政府及公營機構如建造業議會、僱員再培訓局、職業安全健康局等舉辦的課程，或受教育局監管或經香港學術及職業資歷評審局資歷認證的教育機構舉辦的課程，均獲自動認可而毋須局方預先審批。

網址：https://www.pmsa.org.hk/tc/professional-development/cpd/