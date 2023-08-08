物業管理巡禮｜突破法規框架 高瞻遠矚 累積逾半世紀經驗 富城建構卓越物管

香港要建構智慧城市，結合專業操守和運用創新科技的物業管理必不可少。源於1965年美孚新邨的物管團隊，如今蛻變成香港最具規模的物管品牌之一，累積逾半世紀經驗的富城集團，以「全面優質管理」為己任，很早已率先將物管系統化及智能化，推出「富城卓越管理模式™」及「富城智能管理™」系統，高瞻遠矚，超越業界思維。富城集團董事總經理鄭錦華博士認為，「如僅符合法例法規的要求去管理物業資產，這種營運思維經已過時。」他強調富城集團緊貼時代需要，在疫境積極裝備物管科技，鑄造屬於富城卓越物業管理的金漆招牌。

富城集團為全港其中一間最大的物業及設施管理公司，鄭博士深信優質管理之重要，早於八十年代富城已將國際標準的先進專業物業管理概念引進香港，又在千禧年將國際管理系統結合香港市場模式，建構屬於富城獨有的營運文化。「我們於2002年推出創新科技結合的全面優質管理模式──『富城卓越管理模式™』，以管理哲學融入物管領域，聚焦『專業人才』、『優質流程』和『卓越表現』3個領域相互帶動，發揮強大的企業營運效率，超越顧客期望。」

「富城卓越管理模式™」 國際化物管標準 富城集團早在1997年成為首間榮獲ISO 9001品質管理證書的私人物業資產及設施管理公司，及後更考獲ISO 14001環境管理體系認證及OHSAS 18001職業衛生和安全體系認證。2013年及2017年又分別取得ISO 50001能源管理系統標準與ISO 10002顧客投訴處理標準，至2021年還成功取得OHSAS 18001最新版本ISO 45001證書，致力為員工締造職業安全及健康的工作環境。

以人為本 專業傳承 物管是一個「以人為本」人力主導的行業，鄭博士認為隨着《物業管理服務條例》下的發牌制度已經實施，令行業的專業性和認受性大為提高。比起往外求搶人才，他更重視培訓現職，讓他們看得見職涯前景。他續說，「我們有逾5,500名員工，已制定清晰的晉升階梯，並優先考慮內部晉升。如初出茅廬的大學畢業生，會以助理物業資產主任為入職起點；若表現良好，且已獲所需牌照，最快約5年便可擔任物業經理。」富城每年會按表現及潛質選出約20人接受為期一年的培訓，掌握經理級員工必備的技能和知識，為日後升職作好準備。「我們重視經驗傳承，透過師徒制度，為資深員工和新人配對，獲前輩指引和建議，將富城文化和優勢延續下去。」