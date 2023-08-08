物業管理巡禮｜突破法規框架 高瞻遠矚 累積逾半世紀經驗 富城建構卓越物管

香港要建構智慧城市，結合專業操守和運用創新科技的物業管理必不可少。源於1965年美孚新邨的物管團隊，如今蛻變成香港最具規模的物管品牌之一，累積逾半世紀經驗的富城集團，以「全面優質管理」為己任，很早已率先將物管系統化及智能化，推出「富城卓越管理模式™」及「富城智能管理™」系統，高瞻遠矚，超越業界思維。富城集團董事總經理鄭錦華博士認為，「如僅符合法例法規的要求去管理物業資產，這種營運思維經已過時。」他強調富城集團緊貼時代需要，在疫境積極裝備物管科技，鑄造屬於富城卓越物業管理的金漆招牌。
富城集團為全港其中一間最大的物業及設施管理公司，鄭博士深信優質管理之重要，早於八十年代富城已將國際標準的先進專業物業管理概念引進香港，又在千禧年將國際管理系統結合香港市場模式，建構屬於富城獨有的營運文化。「我們於2002年推出創新科技結合的全面優質管理模式──『富城卓越管理模式™』，以管理哲學融入物管領域，聚焦『專業人才』、『優質流程』和『卓越表現』3個領域相互帶動，發揮強大的企業營運效率，超越顧客期望。」
「富城卓越管理模式™」 國際化物管標準
富城集團早在1997年成為首間榮獲ISO 9001品質管理證書的私人物業資產及設施管理公司，及後更考獲ISO 14001環境管理體系認證及OHSAS 18001職業衛生和安全體系認證。2013年及2017年又分別取得ISO 50001能源管理系統標準與ISO 10002顧客投訴處理標準，至2021年還成功取得OHSAS 18001最新版本ISO 45001證書，致力為員工締造職業安全及健康的工作環境。
疫情加速數碼管理 《[email protected]》惠及客戶群
回想新冠疫情爆發，公共衛生政策衝擊整個物管行業，鄭博士帶領管理層與各部門商討應對，於各項物業推行「傳染病預警三級制」，有系統地向客戶提供傳染病的最新資訊和預防措施，「當時居民需要家居隔離，我們即時加強增值服務，以沙田第一城管業處為例，同事協助不能外出之居民購買飯盒及日常用品等。」他續指作為服務性行業，當時幾波疫情致感染個案持續上升，人手非常緊絀。「我們是7x24x365不間斷提供服務，在市場上歷史悠久且經驗豐富，當時透過不同渠道增聘人手及靈活調配，亦激發管理層加強應用物管科技紓緩人手問題，既能增加工作效率，而又不會令服務質素下降。」他特別感謝客戶的理解及體諒，大家共度時艱。
談到物管科技應用，富城於2021年投資逾千萬港元研發《[email protected]》手機app，內置逾20項智慧功能，並分階段於集團屬下管理之物業及設施推出。透過《[email protected]》，客戶不但可隨時查閱最新物業資訊，更可享有一系列智慧增值服務，鄭博士舉例，「支援推送通知功能的物業通告、進出物業範圍的電子住戶證及訪客通行證，甚至電子支付繳交管理費與預約物業設施及報名興趣班等。」程式上架以來客戶反應正面，間接幫助前線同事加快處理客戶查詢，並增進與客戶的溝通互動。「在科技應用方面，我們更引進航拍機監測外牆和喉管漏水，減少進入業戶單位檢查造成的不便，更可縮短1至2周處理時間。」在商業樓宇管理方面，現時富城已廣泛應用物聯網，如實時測量異味、水浸警報及消耗品使用狀況的洗手間探測器、智能巡邏及實時監察系統、熱能探測裝置和大堂空氣指數監測設備，提升管理靈活度和水平。
以人為本 專業傳承
物管是一個「以人為本」人力主導的行業，鄭博士認為隨着《物業管理服務條例》下的發牌制度已經實施，令行業的專業性和認受性大為提高。比起往外求搶人才，他更重視培訓現職，讓他們看得見職涯前景。他續說，「我們有逾5,500名員工，已制定清晰的晉升階梯，並優先考慮內部晉升。如初出茅廬的大學畢業生，會以助理物業資產主任為入職起點；若表現良好，且已獲所需牌照，最快約5年便可擔任物業經理。」富城每年會按表現及潛質選出約20人接受為期一年的培訓，掌握經理級員工必備的技能和知識，為日後升職作好準備。「我們重視經驗傳承，透過師徒制度，為資深員工和新人配對，獲前輩指引和建議，將富城文化和優勢延續下去。」
擁抱ESG 成立物業社區義工隊 傳承關愛
可持續發展是近年企業熱話，特別是樓宇管理方面，在耗電、再生能源、減廢分類等領域，富城均踴躍參與。他們早於2002年已成立環保委員會制定各項措拖及策略，又參加電力公司再生能源計劃，其中新蒲崗采頤花園為全港首個大型屋苑安裝太陽能發電板系統，每年為屋苑增加約20萬港元淨收入，而荃威花園更是全港首批參與廚餘回收的私人屋苑。至於關愛社區，鄭博士稱富城早於2002年已成立社區關懷委員會，以「社區經理」的理念，制定各項策略及措拖。「透過富城龐大的社區網絡，建立關愛文化，鼓勵同事、合作伙伴及業戶參與義工服務。」他指現時已有65個屋苑及物業成立社區義工隊，10年間服務近1.5萬小時，積極回饋社會。