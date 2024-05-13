物業資訊商斥遭競爭對手盜470萬項數據 涉失逾300客 每月損至少43萬元

地產代理普遍會購買物業數據，增加促成生意的機會。而物業資訊系統APS101被指控盜取擁有470萬項數據的「科一」的物業數據，再轉售予地產代理圖利。科一日前控告擁有APS101系統的成功發展資訊科技有限公司盜取資料。科一行政總裁黃燕安表示，期間有300客戶轉投APS101或退訂，令他每月損失最少43萬元。

根據入稟狀，成功發展2021年4月以結業多年的世華物業作訂閱方，由世華物業前老闆、現任職美聯物業首席高級客戶經理的蔡俊雄提供商業登記，並簽約購買新界區物業數據，科一遂按對方要求為一個地址安裝電腦和物業資訊系統。至2022年，科一掌握到APS101系統提供的物業資料的截圖，經過比對科一在原始數據中留下的記號，發現至少53項數據的記號是一樣。而透過比對記號，科一亦追蹤到APS101系統的港島及九龍數據來自科一的客戶或前客戶亞洲地產及世紀21集團杏花村分行，兩間地產代理均曾使用APS101系統。

物業數據包括業主姓名、物業地址、成交價、實用面積、入伙期、產權負擔和地契年期等，方便地產經紀掌握物業和業主狀況。物業資訊商「科一有限公司」早前控告「成功發展資訊科技有限公司」及「世華物業有限公司」等8名被告，以非法手段盜取科一擁有的物業數據，轉售謀取不當利益，高等法院上周五頒下臨時禁制令，禁止被告及其員工或其代理人使用APS101系統內涉案數據，並須於14天內披露成功發展如何取得有關數據等。

在不同物業數據留下記號

科一行政總裁黃燕安向《am730》解釋，科一會對不同物業數據留下記號，「喺資料後面留一個錯嘅字母，經我哋程式輸出俾客戶就係啱，如果(在數據庫)直接攞，未解密就有埋個記號，唔同分行都會唔同」。對於會否有公司在整合APS101和科一系統數據時，經客戶取到科一的港島及九龍數據，黃燕安指，將科一的舊數據「倒入」APS101系統的過程有可乘之機，但案件仍在審訊，難斷言數據被盜的原因。

他又指，科一數據庫共有470萬數據，製作數據庫的查冊和人力成本已達6,000萬元，而統計期內有約300名客戶退訂或改訂APS101系統，每月涉損失月費收入43萬元，未計算潛在的客戶損失。APS101網頁標榜，代理可透過APS101直接與買家及業主進行物業交易，不用與地產公司分拆佣金，而系統第一時間提供全方位的一手物業資訊、二手放盤資訊及成交記錄等，「幫助各位會員輕鬆開單爆數搵大錢」。而翻查至去年底資料，成功發展是獲批使用科技券的科技服務提供者，意味地產代理可使用創新及基技基金資助，購買APS101系統。

而科一被盜數據並非首次，翻查報道，曾有公司於2001至2004年期間，未經授權下複製科一的客戶港龍地產公司電腦內屬於科一的資料，並轉售圖利，高院2010年判科一勝訴，當時科一亦以「指定錯誤」方法，辨識數據來自科一。

業界：業內偷數據偷盤情況普遍

祥益地產總裁汪敦敬表示，地產代理業內偷數據、偷盤情況非常普遍，「成日告來告去」，但地產代理監管局、警方及政府部門對此未有足夠重視，目前只有靠業界自律，「今日喺你度返清潔工，聽日喺另一間行做經理，咁你話佢真實身份係乜？」他指，其公司目前只會用公司開發的封閉系統，即使被盜取資料，至少避免大量資料損失，同時盡量保障客戶私隱。