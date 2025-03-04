物業資訊商盜取對手數據 被告敗訴料賠逾千萬元

物業數據是地產代理業界的重要工具，卻不時被盜用。物業資訊商科一有限公司去年控告擁有APS101系統的成功發展資訊科技有限公司等8名被告盜取其系統資料，再轉售圖利，有關數據被發現有科一系統的特殊記號，證明資料來源。高等法院日前判處被告敗訴，須向科一賠償訟費和損失。科一行政總裁黃燕安表示，估算涉及損失和訟費共計逾1,280萬元。

據當時入稟狀顯示，物業資訊商「科一有限公司」早前控告「成功發展資訊科技有限公司」及「世華物業有限公司」等8名被告，以非法手段盜取科一擁有的物業數據，轉售謀取不當利益。