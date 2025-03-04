物業資訊商盜取對手數據 被告敗訴料賠逾千萬元

物業數據是地產代理業界的重要工具，卻不時被盜用。物業資訊商科一有限公司去年控告擁有APS101系統的成功發展資訊科技有限公司等8名被告盜取其系統資料，再轉售圖利，有關數據被發現有科一系統的特殊記號，證明資料來源。高等法院日前判處被告敗訴，須向科一賠償訟費和損失。科一行政總裁黃燕安表示，估算涉及損失和訟費共計逾1,280萬元。
據當時入稟狀顯示，物業資訊商「科一有限公司」早前控告「成功發展資訊科技有限公司」及「世華物業有限公司」等8名被告，以非法手段盜取科一擁有的物業數據，轉售謀取不當利益。
盜取數據留科一記號
根據入稟狀，成功發展2021年4月以結業多年的世華物業作訂閱方，購買科一的物業數據，但科一於2023年發現，由成功發展擁有的APS101物業資訊系統提供的資料留下科一系統的特殊記號，揭發事件。
高等法院日前裁定8名被告敗訴，須賠償原告損失和負擔案件訟費。科一行政總裁黃燕安向《am730》表示，至去年4月計，累計損失逾1,000萬元訂閱費，加上280萬元律師費，要求被告賠償共逾1,280萬元。
科一冀阻嚇盜取數據
黃燕安表示，製作數據庫涉及龐大成本，不法之徒轉售可獲巨額利益，今次被告涉及6名相關公司董事，更具阻嚇力，「唔係公司清盤就得……賠唔到錢，就要破產……(地產代理)唔可以再持牌」。根據資料，其中3人為張敏嬈、蔡俊雄及余韋達。