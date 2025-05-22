物流公司經理隱瞞利益衝突詐騙910萬元訂單　判囚31個月

廉政公署早前落案起訴一名物流公司前經理，控告他處理客戶空運艙位訂單時隱瞞利益衝突，經兩間與他有關係的中介公司向承運代理商發出總值逾910萬元的訂單，從中謀取私利共逾120萬元。被告今日(22日)在區域法院被判入獄31個月。

被告黃永浩(42歲)，慕佰仕物流有限公司前空運及業務發展經理，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。案情透露，慕佰仕是MBS Logistics Group的香港子公司，為客戶提供物流服務。案發時被告負責為客戶向承運代理商索取報價、安排將客戶貨物送往承運代理商，以及提交發票予慕佰仕審批付款。