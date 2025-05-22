物流公司經理隱瞞利益衝突詐騙910萬元訂單　判囚31個月

廉政公署早前落案起訴一名物流公司前經理，控告他處理客戶空運艙位訂單時隱瞞利益衝突，經兩間與他有關係的中介公司向承運代理商發出總值逾910萬元的訂單，從中謀取私利共逾120萬元。被告今日(22日)在區域法院被判入獄31個月。
被告黃永浩(42歲)，慕佰仕物流有限公司前空運及業務發展經理，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。案情透露，慕佰仕是MBS Logistics Group的香港子公司，為客戶提供物流服務。案發時被告負責為客戶向承運代理商索取報價、安排將客戶貨物送往承運代理商，以及提交發票予慕佰仕審批付款。
被告為涉案中介公司的實際經營者
廉署調查發現，被告於2016年至2019年期間，先後建議慕佰仕經JTC Development Limited及飛華物流有限公司向一間承運代理商發出逾430張空運艙位訂單，並支付總值逾910萬元。其中JTC由與被告有關連的人士成立，被告及其家人均有財務權益，人員亦在被告住所搜獲公司印鑑及支票簿等文件。
調查又發現被告與飛華達成協議，安排慕佰仕透過飛華經JTC向承運代理商下訂單，被告會向飛華支付手續費，每張訂單涉款約50元至100元。被告透過上述安排獲取私利共逾120萬元。惟被告從未披露自己在JTC擁有權益，亦沒有披露他與飛華所作的協議。